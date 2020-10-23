Günün sorusu: “Ayaklarımız neden gıdıklanır?”. Daha doğrusu neden en çok gıdıklanan yerimiz ayaklardır?

Vücudumuzun birçok yerinde sinir hücreleri varmış ve bu hücreler uyarıldığında yani biri dokunduğunda ya da üflediğinde gıdıklanırmışız.

Gıdıklanmanın şiddeti ise o bölgedeki sinir hücrelerinin yoğunluğuna, o anki fiziksel ve ruhsal durumumuza göre değişirmiş.

Ayaklarımızın altında da çok sayıda sinir hücresi bulunurmuş. Ayrıca ayaklarımızın altında vücudun kılsız olan bölgelerinde yer alan Meissner cisimciği adlı bir sinir hücresi varmış. Bu sinir hücresi dokunma alıcısı olarak da bilinirmiş. Hem sinir hücrelerinin çok sayıda olması hem de bu özel cisimcik sayesinde ayaklarımız çok ama çok gıdıklanırmış.