Çiller neden oluşur?

Bu lekelerin adı çilmiş. Birçok insanda görülen bir cilt sorunu olarak bilinirmiş. Genelde güneşe çıktıktan sonra daha koyulaşır ve belirgin hale gelirmiş.

Çillerimiz vücudumuzda yer alan melatonin adlı maddenin artması sonucu ortaya çıkarmış. Genelde beyaz tenli kişilerde daha çok görülürmüş.

Yüz, omuz, boyun ve sırt bölgelerinde sıklıkla görülen çillerimiz, melatonin adlı maddenin artarak belirli bölgelerde yoğunlaşmasıyla ortaya çıkıyormuş. Ne kadar ilginç değil mi? Herhalde vücut güneşin ışınlarına karşı korumaya geçiyor.

Çoğumuzda çıkabilen çil, acı ya da rahatsızlık veren bir cilt hastalığı değilmiş. Hatta çoğu insan bu görüntüyü severmiş. Yüze renk ve sevimli bir ifade kattığını düşüneler bile varmış. Eğer sen çillerinden hoşlanıyorsan ne güzel ama bu görüntü seni rahatsız ediyorsa sana birkaç tavsiye verebiliriz.

1. Öncelikle güneşe çıkmadan önce korunmalı; şapka takmalı ve güneş koruyucu sürmelisin.

2. Var olan çillerini yok etmek istiyorsan da bir dermatoloğa görünmeli onun tavsiyelerini dinlemelisin.