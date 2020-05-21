Dişlerimize yakından bakalım çürük var mı?

Kaç dişimiz var?

Yetişkin bir insanda tam 32 diş olurmuş. İlk doğduğumuzda ağzımızda hiç diş olmaz, 6 aylık bir bebekken dişlerimiz çıkmaya başlarmış. 3 yaşına basan bir çocuğun 20’ye yakın dişi olur, sonra bir kısmı düşermiş. Bu dişlerin adı süt dişiymiş. Düşen süt dişlerinin yerine yeni ve sağlam dişler çıkar, uzun yıllar boyunca ağzımızda kalırlarmış.

Dişlerin isimleri ve özellikleri

Dört ayrı diş türü varmış. Alt ve üst çenede önde yer alan dişlerimizin adı kesici dişlermiş. Uçları düz ve keskinmiş. Bu dişler yiyecekleri bıçak gibi kesmeye yararmış.

Sonra köpek dişleri adı verilen uzun ve sivri dişler gelirmiş. Bu dişlerin görevi koparmakmış.

Küçük azı dişlerimiz daha arkada olanlarmış. Ufalama ve koparma için yardımcı olan bu dişlerin yüzeyi varmış ve iki uçları bulunurmuş.

Azı dişlerimiz ise yiyecekleri tamamen öğütmek ve mideye göndermek için kullandığımız dişlerimizmiş. Yüzeylerinde birden çok tümsekcik varmış.

Unutma! Yiyecekleri ne kadar iyi ve uzun çiğnersen mideni o kadar rahatlatır ve yormazsın.

Dişine iyi bakman için tüyolar

Dişlerimize iyi bakmalıyız. Çünkü iyi bakmazsak çürür ve diş hekimleri onları çekmek zorunda kalırmış. Kendi dişlerimizin yerini hiçbir şey tutamazmış. Düşünsene bir süt dişi 10, bir yetişkin dişi 100 yıl canlı kalabilirmiş.

Dişlerimize iyi bakmak için öncelikle iyi beslenmeli, çok çikolata ve şeker tüketmemeliyiz.

Yemek sonrası dişimizde kalan minik yemek artıklarını temizlemek için dişlerimizi günde en az iki kere 2 dakika fırçalamalıyız.

Diş fırçası ve diş macunu seçimi için diş doktorundan tavsiye alabilirsin.