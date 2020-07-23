Doğada bulunduğu haliyle kullandığımız maddeler nelerdir? İsimleri ve özellikleri

Doğa, insanoğlunun her ihtiyacına karşılık verecek bir depolama sistemine sahip. Bu depodaki ürünler yukarıda da bahsettiğimiz gibi bazen direkt olarak karşına çıkıyor bazen de insanoğlunun elinde şekil değiştiriyor.

Daha açık konuşmak gerekirse doğada hazır haliyle kullandığımız bazı maddeler var. “Bunlar neler?” dersen pamuk, deri, su, toprak vb. maddeleri örnek olarak verebiliriz. Pamuğu tarladan toplayıp hemen kullanabilirsin. Yani pamuğa biraz tuz, biraz şeker ekleyip ondan un elde edemezsin. Kendi haliyle zaten çok işe yarayan bir maddedir.

Doğada bulunduğu haliyle kullandığımız diğer maddeler nelerdir?

Doğada bulunan yani doğal maddeler, herhangi bir fabrikasyon işlemi geçirmemiş, başka bir maddeyle karışmamışlardır. Şimdi aklımıza gelenleri sıralayalım:

Su

Oksijen

Pamuk

Deri

Buğday

Demir

Alüminyum

Toprak

Hava

Sebze

Meyve

Çiçek

Şimdi bu maddelerden bazılarının yakından inceleyelim:

Su: Yaşamın kaynağı olarak bilinen su, doğal kaynaklardan ulaşabileceğimiz ve direkt olarak tüketebileceğimiz bir maddeymiş. İçmek, yıkanmak, temizlenmek için kullanılan su doğadan direkt kullandığımız maddelerin başında gelirmiş.

Sebze ve meyve: Doğa, meyve ve sebze çeşitlerinde bize sonsuz bir kaynak sunar. Dünyada yiyecek hiçbir şey kalmasa da meyve ve sebzelerle ömür boyu yaşayabiliriz. Üstelik doğada kolaylıkla bulabileceğimiz bu maddeler insanlar için oldukça besleyiciymiş.

Toprak: Toprak da en az su kadar önemli bir maddedir insanoğlu için. Meyve ve sebzelerin yaşam kaynağı olan, dünyanın dengesini sağlayan doğayı misafir eden toprak da en önemli maddeler arasında yer alıyormuş.

Oksijen: İnsanların nefes alıp vermesi yani kısacası yaşaması için en önemli maddelerden biri olan oksijen de doğada bulunduğu haliyle tükettiğimiz bir maddeymiş.

İşlenmiş madde nedir?

Doğal maddelerin çeşitli işlemlerden geçerek oluşturulan yeni haline işlenmiş madde denirmiş. Doğal maddeler başka ürünler elde etmek için ham madde olarak kullanılırmış.

Petrol doğal bir maddeyken mazot işlenmiş haliymiş.

Kum doğal bir maddeyken cam işlenmiş haliymiş.

Şeftali doğal bir maddeyken şekerle karıştırılarak üretilen şeftali reçeli işlenmiş bir maddeymiş.