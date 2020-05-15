Dünyada bir yıl içinde neler değişiyor?

Senin için düşünürsek:

-Boyun uzar

-Ayakların büyür

-Saçların uzar

-Miden büyür, daha çok yemek yiyebilirsin

-Tırnakların defalarca uzar ve kesersin

-Bir yaş daha büyürsün

Dünyada yaşayan tüm canlılar için düşünürsek

Bu verdiğimiz sayılar ortalama olarak belirlenmiş. Bu sayılar daha yüksek ya da daha az olabilir.

Dünyada her yıl iki milyar tondan fazla çöp üretiliyormuş. İnsanların yedikleri içtiklerinden, eski kıyafetlerinden ve aklına gelebilecek her türlü atıktan oluşan bu çöpler doğada kolay kolay yok olmuyor tabii. Bunun için son yıllarda geri dönüşüm sistemleri daha önemli hale gelmiş.

Türkiye’de bir yılda ortalama bir milyon bebek dünyaya geliyormuş.

Ülkemizde bir yılda kişi başı tüketilen et miktarı 25.3 kiloymuş. Bu konuda rekor ABD’nin elindeymiş. Tam olarak bir kişi yılda 120 kg et tüketiyormuş.

Bir insanın tırnağı yılda ortalama olarak 4 cm uzarmış. Bu ilk baktığında az gibi gözükse de aslında bayağı uzamış bir tırnak olabilir.

Bir İtalyan yılda ortalama 25 kilo makarna yermiş. Makarnanın İtalya’nın en ünlü yemeklerinden biri olduğunu düşünürsek bu gayet normal tabii.

Dünya üzerindeki insanlar bir yılda kaç kitap okuyor acaba? Araştırmalara göre bir Japon yılda ortalama 25, Fransız 7, Türkler ise bir yılda 1’den az kitap okuyormuş.