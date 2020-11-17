Dünyanın üzerinde yaşadığımız tabaka nedir?

Dünyanın bize sundukları dışında kendi fiziksel özellikleri de var. Bunlardan biri de katmanları. Peki, üzerinde yaşadığımız, ayak bastığımız tabaka yani katman hangisi biliyor musun?

Üzerinde yaşam sürdüğümüz katmanın adı yerküreymiş. Diğer adları ise Litosfer ya da Taş Küre olarak da bilinirmiş.

Farklı kayaç türlerinden oluşan Litosfer, girinti ve çıkıntılardan oluşurmuş. Bunu etrafına bakarsan sen de görebilirsin. Dağlar, denizler, ovalar vb. gibi.



Litosferin kalınlığı her yerde aynı değilmiş. Mesela Kutuplarda kalınlığı farklı, Avrupa kıtasında farklıymış.



En alt kısmına sima, en üst kısmına ise sil adı verilirmiş.