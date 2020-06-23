Elleri yıkamanın önemi… Eller nasıl yıkanmalı?

Ellerin en çok kullandığın organların olduğu için en çok da kirlenenlerden biri. Bu yüzden onları sık sık yıkamalı ve hijyen kurallarına dikkat etmelisin.

El yıkamanın önemini sana maddeler halinde sıraladık. Bunları iyice öğrenip arkadaşlarına anlatabilirsin.

-Bulaşıcı hastalıklar yıkanmamış ellerden geçebilir.

-Ellerindeki mikroplar nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşayabilirsin.

-Sendeki mikropların başkasına bulaşmasına neden olabilirsin.

Ellerini yıkayarak bu hastalıklara yakalanmayı ya da birilerine bulaştırmayı önleyebilirsin.

Eller ne zaman yıkanmalı?

-Yemek yemeden önce ve yedikten sonra

-Sabah uyanır uyanmaz

-Gece yatmadan

-Tuvalet girmeden önce ve girdikten sonra

-Dışarıdan geldiğimizde

-Çöplere dokunduktan sonra

-Hapşırdıktan ve öksürdükten sonra

-Yara ve sivilcelere dokunduktan sonra

-Para, gazete gibi eşyalara dokunduktan sonra

-Kirli eşyalara dokunduktan sonra

-Temizlik yaptıktan sonra

-Hayvan dostlarımıza dokunduktan sonra

Eller nasıl yıkanmalı?

-Öncelikle kollarını, dirseklere kadar sıyırmalısın. Suyu açmalı ve elini iyice ıslatmalısın

-Eline sabun almalı ve iyice köpürtmelisin.

-Önce ellerinin içini iyice köpürtmeli ve durulamalısın.

-Sonra başparmaklarını ovarak temizlemeli ve durulamalısın.

-Ellerinin dış kısımlarını birbirine sürerek yıkamalısın.

-Bileklerini de aynı şekilde ovarak temizlemelisin.

-Evdeysen havluna dışardaysan kağıt havluya silerek ellerini kurulamalısın.

-Elindeki çöpü, çöp kutusuna dokunmadan içine atmalısın.