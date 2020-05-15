Gökyüzü neden mavidir?

İşte havanın mavi renkte görünmesinin sebebi:

Uzay simsiyahken gökyüzü mavi değil mi? Gökyüzünün üst kısımlarında karanlık bir uzay varken bize görünen gökyüzü neden mavi?

Bun sağlayan en önemli etkenlerden biri güneşmiş. Güneşin bize yolladığı ışınlar farklı enerjilere sahipmiş. Bu enerjiler elektromanyetik dalgalardan oluşurmuş.

İnsan gözü ise her elektromanyetik enerjiyi ayırt edemezmiş. Görebildiklerimize görünür ışık adı verilirmiş. Mesela bir gökkuşağı içerisinde yer alan tüm renkler görünür ışıkmış ama gökkuşağı konusuna ayrıca geleceğiz.

Işık aslında elektromanyetik bir dalgaymış. Yani elektrik ve manyetik alan titreşimlere sahipmiş. Gaz molekülleri de nötrmüş ama içinde elektron ve proton varmış. Elektromanyetik dalga tarafından elektrik alan titreşimler atomların içindeki elektron ve protonları titreştiriyormuş. Yüklü parçacıklar gelen ışığın frekansında titreşiyor ve etrafa bu frekansta ışık yayıyormuş. Atmosferde yer alan moleküller hem sinyal alıyorlar hem sinyal veriyorlarmış. Buna saçılma denirmiş.

Güneşin yolladığı ışınlar atmosferimize girince içindeki gaz moleküllerine ve toz parçacıklarına çarparak saçılırmış. Buna etkileşme de denirmiş. Renklerin boyu, moleküllerin boyutundan çok daha büyük olunca saçılan ışık dalga boyuna bağlı olarak değişirmiş.

Gün ışında yer alan ve dalga boyu en kısa olan mavi ışınlar da atmosferin en üst tabakasında hemen saçılmaya başlarmış. Gökyüzünde bulut yokken masmavi görünürmüş o yüzden. Gökyüzünde bulutlar ve dumanlı tabakalar varsa tüm ışınlar aynı oranda saçılır, renkler karışır ve gökyüzü gri görünürmüş.

İlginç bir bilgi

Atmosferimiz olmasaymış uzay gibi gökyüzü de simsiyah olacakmış. Atmosferi olmayan Ay’da çekilen fotoğrafları incelersen gökyüzünün siyah olduğunu görürsün.