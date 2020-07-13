Gölge nedir ve nasıl oluşur?

İşte bu karanlık taklitçiye gölge denir.

Güneş ışığının olduğu bir yerde vücudumuzun bir tarafı gelen ışığı kesermiş. Arkada kalan kısım ise karanlıkta kalırmış. İşte ışığın olmadığı tarafta da gölge oluşurmuş. Yani ışık, saydam olmayan herhangi bir şeyle karşılaşınca o cismin arkasına ulaşamaz ve o taraf karanlıkta kalırmış. Bu bölgeye de gölge denirmiş.

İki farklı gölge türü varmış:

Tam gölge: Bu gölge türünde cismin arkasında oluşan gölge kısmına hiç ışık düşmezmiş.

Yarım gölge: Cismin arkasında oluşan gölgenin kısmen ışık alan kısmına ise yarı gölge denirmiş.

Güneş günün farklı saatlerinde yer değiştirir bunu biliyoruz. İşte bu süreçte gölgelerimiz de yer değiştirirmiş.

Sabah; Güneş ışınları eğik geldiği için uzun bir gölgemiz olurmuş. Gölgemiz batı yönüne doğru uzanırmış.

Öğle saatlerinde Güneş tam tepede olduğu için bazen gölge olmaz bazen çok kısa gölgeler oluşurmuş.

Akşama doğru ise sabah olduğu gibi eğik ışınlar eğik gelir ve uzun gölgeler oluşmasına neden olurmuş. Bu sefer gölge doğuya doğru uzarmış.