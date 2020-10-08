Güneş tutulması nedir? Tutulma nasıl oluşur ve özellikleri nelerdir?

“Güneş tutulması nedir ve nasıl oluşur?” diye merak ettik ve senin için öğrendiklerimizi maddeler halinde sıraladık.“Güneş tutulması nedir ve nasıl oluşur?” diye merak ettik ve senin için öğrendiklerimizi maddeler halinde sıraladık.



1. Güneş tutulması aslında bir gölge olayıymış. Yani ışığın geldiği kaynak bir nedenden dolayı engellediğinde aydınlatamadığı bölge gölgede kalırmış. Güneş tutulmasında da buna benzer bir olay yaşanırmış.

2. Çok basit bir şekilde anlatmak gerekirse Güneş’in ışınlarının Dünya’ya gelmesine engel olan Ay nedeniyle gölgede kalmamıza Güneş Tutulması denirmiş.

3. Güneş tutulmasında gündüzü yaşayan ülkeler belirli bir süre karanlıkta kalırmış.

4. Bu olay Ay’ın evrelerinden Yeni Ay denilen evreden bir gün önce yaşanırmış.

5. Güneş tutulmasının yaşandığı günün ertesi gecesinde Ay’a bakarsan incecik bir hilal şeklinde olduğunu görebilirmişsin.

6. Güneş tutulması her olduğunda göremeyiz bunun nedeni Ay’ın çapının Dünya’dan çok daha küçük olması ve bize olan uzaklığıymış. Yani Ay kendi boyutu kadar bir alanı gölgede bıraktığı için çoğu bölgede tutulma görünmezmiş.

7. Güneş tutulmasının türleri varmış. Bunları detaylarıyla aşağıda görebilirsin.

Tam Güneş Tutulması: Ay, Güneş’i tam olarak örttüğünde gerçekleşen tutulma türüymüş.

Halkalı Güneş Tutulması: Güneş’in önünden geçen Ay onu tam kapayamazmış. O zaman da Güneş’in açıkta kalan kısmı Dünya’dan halka şeklinde gözlemlenirmiş.

Hibrit Güneş Tutulması: En ender görülen tutulma şekli buymuş. Güneş, Dünya’nın bazı bölgelerinde tam, bazılarında ise halkalı olarak görünürmüş.

Parçalı Güneş Tutulması: Ay, Güneş’i tam örtemediğinde oluşurmuş. Bütün tam ve halkalı tutulmalar ilk olarak parçalı şekilde başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve bitermiş.