Güneş’e neden çıplak gözle bakmamalıyız?

Dünyamızı ısıtan, aydınlatan ve enerji veren Güneş’in bu iyi taraflarının yanı sıra kötü özellikleri de varmış. Bunlardan biri de yaydığı ve mor ötesi adı verilen ışınlarmış. Bu ışınlar gözlerimiz için çok zararlıymış.

Şöyle bir örnek vererek açıklayalım istersen. Nasıl ki fazla güneşlendiğimizde derimizde yanıklar oluşursa gözümüz de aynı şekilde zarar görebilirmiş. Güneş ışınları gözümüzde yer alan saydam tabaka adlı bölüme gelir ve buradaki hücreler, mor ötesi ışınlar nedeniyle şişermiş. Gözlerimizde yanma ve sulanma gibi hisler oluşurmuş. Eğer güneşe daha da fazla bakarsak bu sefer de gözün renge duyarlı olan ağ tabakası zarar görür ve görme yetimizi bile kaybedebilirmişiz. Uzmanların uyarısına göre güneş gözlüğüyle bile Güneş’e bakmamalıymışız.