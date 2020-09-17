Kapadokya’daki balonlar nasıl uçuyor acaba?

Gelelim sorumuzun cevabına…

O renkli ve görüntüleriyle bize neşe katan balonlar nasıl uçuyor?

Bir cismin gökyüzüne doğru uçabilmesi için havadan daha hafif olması gerekirmiş. Sıcak hava da soğuk havadan hafifmiş. Sıcak hava balonu da bu mantıktan yola çıkarak icat edilmiş.

Balonun içerisinde sıcak hava üfleyen bir sistem varmış. Balonun içindeki hava ısındıkça balon yükselir, içindeki hava soğudukça balon alçalırmış.

Balonu uçurmak için öncelikle balon şişirilirmiş. Sonra da içerideki bu hava ısıtılarak uçması sağlanırmış.