Kutup ayıları neden üşümez deneyi?

Bizim aklımıza da günlerdir bir soru takılmıştı ama yaptığımız bir deneyle cevabı bulduk ve içimiz rahatladı. Sorumuz başlıktan da anlayabileceğin gibi “Kutup ayıları Kutuplar gibi soğuk bir yerde nasıl üşümeden yaşayabiliyor?”

Bunu anlayabilmemiz için bir deney bulduk. Gel, beraber deneyelim.

Öncelikle bir yumuşamış bir margarin, içerisinde buzlu su olan bir kap ve plastik bir eldiven hazırlamalısın.

Şimdi senden ricamız elini hazırlamış olduğun suya elini sokman. Ne hissediyorsun? Elin dondu değil mi? Şimdi eldiveni giy ve eldivenin her bir noktasına bu margarini yayarak sür. Şimdi elini tekrar o buzlu suya sok. Elin üşümüyor değil mi?

İşte, Kutup ayılarının da kürklerinin altında buna benzer bir yağ tabakası varmış ve o tabaka ayıların üşümesini önlermiş. Aslında ne kadar da basit bir açıklaması varmış değil mi?

Fotoğraf: Fizikist