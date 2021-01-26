Midemizdeki yiyecekleri nasıl öğütürüz?

Besinlerin sindirimi aslında birbiriyle oldukça uyumlu çalışan bir sistem sayesinde mümkün. Bu sistemin adı “sindirim sistemi”. Sindirim sistemimiz aşağıdaki organlardan oluşuyormuş:

1. Ağız

2. Yemek borusu

3. Mide

4. On iki parmak bağırsağı

5. Safra kesesi

6. Pankreas

7. İnce bağırsak

8. Kör bağırsak

9. Kalın bağırsak

10. Rektum

11. Anüs

Yukarıdaki tabloya bakarak sindirimin yani yiyeceklerin öğütülmesinin ağızda başladığını görebilirsin.

Ağızda diş, tükürük bezleri ve dil yardımıyla yiyecekleri ufalamaya başlıyormuşuz. Buradan ağız boşluğunun arkasında yer alan yutak yardımı ile yiyecekler yemek borusuna gönderilirmiş.

Yemek borusundan geçen besinler sindirimin ana merkezi olan mideye gelirmiş. Burada çeşitli salgılar yardımıyla besinleri bulamaca dönüştüren mide, sindirim sisteminin en önemli organıymış. Midedeki sindirim, 1-7 saat arası sürermiş.

Mideden ince bağırsağın en önemli kısmı olan on iki parmak bağırsağına geçen bulamaç halindeki besinler; on iki parmak, safra kesesi, pankreas salgıları ile iyice sindirilirmiş.

Son olarak kalın bağırsağa ulaşan besin posaları dışarı atılırmış.