Neden hapşırırız?

Peki, bunun bilimsel açıklaması nedir acaba? Neden hapşırıyoruz? Gel, beraber araştırma yapalım.

Nefes aldığımızda nefesle birlikte burnumuza giren ve burun mukozamıza yapışan parçacıklar olurmuş. Bu da burunda yer alan sinir hücrelerimizi rahatsız eder ve hücreler kaşıntı yapan şeyi dışarı atmak isterlermiş. Bunu da güçlü bir püskürtmeyle yapınca hapşırık denilen şey oluşurmuş.

Bazen birden fazla hapşırırız. Bu da ilk seferde o rahatsız veren şeyin dışarı atılmaması ile olurmuş. O mukozadan çıkana kadar birkaç kez hapşırırmış insan. Her insanın burnunda yapışan şeyi hapşırıkla dışarı atma gücü farklıymış.

Mesela alerjisi olan insanlar çok hapşırır dikkat ettiysen. Çünkü onların burnu alerjisi olmayanlara göre daha çok şeyden rahatsız olur ve sürekli onu dışarı atmak istermiş. Eğer dışarı atarken de yeterli güçte hapşırık oluşmuyorsa 10 kere bile hapşırabilirlermiş.

Ne diyelim, eğer hapşırırsan şimdiden çok yaşa!