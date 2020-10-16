Neden yaşlanırız ve vücudumuzda neler değişir?

• DNA yapımızda yer alan bazı bölgeler direkt yaşlanmadan sorumluymuş. Hücre bölünmesi sırasında gitgide kısalan telomer bunun en önemli nedeniymiş. Çünkü telomerler kısaldıkça hücre bölünmesi yavaşlar ve dokular kendilerini yenileyemezmiş.

• Yıllar geçtikçe insanların vücudunda yer alan hücreler bazı dış etkenlerce hasara uğrarmış ve vücudu koruyan sistem zamanla yetersiz kalırmış.

• Beslenme nedeniyle vücudumuza giren yabancı maddelerin etkisi de yaşlanmaya neden olabilirmiş.

• Hücreyi onaran mekanizma zamanla bozulur, eskisi gibi yenilenemezmiş.

• Vücutta bulunan yağlar zamanla hasar görür, proteinler yapısını değiştirirmiş.

Peki, vücudumuzda neler değişiyor?

1. Derimiz kırışırmış. Çünkü elastikiyetini yitiriyormuş.

2. Burun ve kulak şeklimiz değişirmiş. Çünkü derimiz genleşirken diğer kısımlar büzülüp eğrilmiş.

3. Beynimiz küçülürmüş. Planlama, öğrenme kabiliyeti azalırmış.

4. Beyin, 30 yaşından sonra her gün 50000 sinir hücresi kaybedermiş. Korkma, beyinde 100 milyarın üzerinde sinir hücresi varmış. İnsan yaşlandıkça yeni şeyleri öğrenme hızı azalsa da etrafta olanlara uyun sağlamaya devam edebilirmiş.

5. Ter bezleri küçüldüğü için daha az terlenirmiş.

6. Tat alma duygusu azalırmış.

7. Dikkat dalgınlığı çoğalırmış.

8. İnsan yaşlandıkça daha az uyurmuş.