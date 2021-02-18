Okul Öncesi Deneyler: Dans eden mısır deneyi

Deney Malzemeleri:

-Su dolu bir kap

-Sirke

-Karbonat

-Mısır

Deneyin Yapılışı:

Orta boy bir kabın içine su dolduruyoruz. Daha sonra karbonatı döküp iyice karıştırıp su içinde çözünmesini sağlıyoruz. Sonra mısırları ekleyip yavaş yavaş sirkeyi kaba dökmeye başlıyoruz ve mısırların alttan üstte üstten alta doğru hareket ettiğini, gözlemliyoruz.

Deneyin Açıklaması:

Bir asit (örneğin sirke) karbonatla karşılaştığı zaman baloncuklar oluşur. Oluşan bu baloncukların içinde gaz bulunur. Baloncuklar mısırlara yapışır. Mısırları kavanozun üstüne doğru taşır. Baloncuklar yüzeye ulaştıklarında patlar. Gaz havaya karışır mısırda suya düşer. Batan mısırlara tekrar baloncuklar yapışır ve tekrar suyun üstüne taşır. Bu tekrarın görüntüsü ise görsel bir şova dönüşür.