Okul Öncesi Deneyler: Kuğuların tüyleri neden ıslanmaz?

Deney Malzemeleri:

-Su dolu bir kap

-Zeytinyağı

-Pamuk

Deneyin Yapılışı:

Orta boy bir kabın içine su dolduruyoruz. Bir parça pamuğu yuvarlayıp suya bırakıyoruz ve sonucu gözlemliyoruz. Pamuk anında suyu çekip batacaktır. İkinci bir parça pamuğu yuvarlayarak pamuğu önce iyice zeytinyağına bandırıyoruz ve sonra suya bırakıyoruz ve sonucu gözlemliyoruz.. Pamuk zeytinyağı sayesinde suyun üstünde yüzecektir.

Deneyin Açıklaması:

Yağa batırdığımız pamuğu kuğuların tüylerine benzetiyoruz. Kuğuların tüylerinde bulunan yağ tabakası sayesinde kuğuların tüylerinin ıslanmadığı ve yüzmelerini kolaylaştırdığını açıklıyoruz.