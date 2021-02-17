17.02.2021 - 17:38 |
Okul Öncesi Deneyler: Kuğuların tüyleri neden ıslanmaz?
İşte harika bir deney videosu ile karşınızdayız. Bakalım bu deneyde bilim insanı Atlas Büyükburç bize neyi öğretiyor?
Deney Malzemeleri:
-Su dolu bir kap
-Zeytinyağı
-Pamuk
Deneyin Yapılışı:
Orta boy bir kabın içine su dolduruyoruz. Bir parça pamuğu yuvarlayıp suya bırakıyoruz ve sonucu gözlemliyoruz. Pamuk anında suyu çekip batacaktır. İkinci bir parça pamuğu yuvarlayarak pamuğu önce iyice zeytinyağına bandırıyoruz ve sonra suya bırakıyoruz ve sonucu gözlemliyoruz.. Pamuk zeytinyağı sayesinde suyun üstünde yüzecektir.
Deneyin Açıklaması:
Yağa batırdığımız pamuğu kuğuların tüylerine benzetiyoruz. Kuğuların tüylerinde bulunan yağ tabakası sayesinde kuğuların tüylerinin ıslanmadığı ve yüzmelerini kolaylaştırdığını açıklıyoruz.