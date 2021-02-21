Okul Öncesi Deneyler: Suda yüzen yumurta deneyi

Deney Malzemeleri:

-Şeffaf bir kap

-Musluk suyu

-Kaya tuzu

-Yumurta (çığ)

Deneyin Yapılışı:

İlk olarak suya yumurtayı atmakla başlıyoruz, ve saf suya yumurtayı attığımızda yumurtanın battığını gözlemliyoruz. Ardından yumurtayı sudan çıkarıp suya tuz eklemeye başlıyoruz, deniz suyunun tuzlu olduğuna vurgu yaparak. Tuz eklerken elinizi korkak alıştırmayın bolca tuz koyun. Tuzlu su hazır olduktan sonra içine yumurtayı atıyoruz ve yumurtanın batmadığı suda yüzdüğünü gözlemliyoruz.

Deneyin Açıklaması:

Bu deneyimizde suyun yoğunluğunu tuz kullanarak değiştirdik. Yumurtanın yoğunluğu suyun yoğunluğundan fazladır. Bu yüzden yumurta ilk attığımızda dibe çöktü. Sonra kaba tuz ekleyerek suyun yoğunluğunu arttırdık ve yumurta suyun üzerine çıktı.