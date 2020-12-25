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    HaberlerBilim Ve Çocuk Haberleri Parmaklarımız suda kalınca neden buruşur?
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    25.12.2020 - 14:07 |

    Parmaklarımız suda kalınca neden buruşur?

    Yaz aylarında denizde uzun süre kalmayı çok seviyorsun. Arkadaşlarınla zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz ama çıkma zamanı geldiğinde ellerine bakınca buruşuk birer kağıda benzediklerini görüyorsun.

    Parmaklarımız suda kalınca neden buruşur?

    Bilim insanları bununla ilgili yaptığı çalışmalarda ilk olarak suyun deriyi şişirdiğini düşünüyordu. Ancak yıllar geçtikçe yapılan araştırmalar göstermiş ki sinir sistemi kan damarlarını büzüştürüyormuş.

    Bunun nedeni ise suyun içerinde herhangi bir nesnenin kolay kavranabilmesiymiş. Ayaklardaki büzüşmeler ise kaygan ve sulu zeminlerde kaymadan yürüyebilmek içinmiş. Gördüğün gibi vücudumuz, bizi korumak için çeşitli yollar izliyor ve doğaya uyum sağlıyor.

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