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    12.02.2021 - 16:20 |

    Şaşırtıcı bilimsel bilgiler

    Bilim dünyası gün geçmiyor ki bizi şaşırtmasın. Duyunca çok şaşıracağın bilimsel bilgilerle karşındayız.

    Şaşırtıcı bilimsel bilgiler

    1. Dünyadaki oksijenin %75’i okyanuslardaki fitoplanktonlardan gelirmiş.

    2. Bir litre okyanus suyunda 1 gram altının 13 milyarda biri kadar altın bulunurmuş.

    3. Beynimiz gün içerisinde öğrendiklerinin %80’ini gün sonunda unuturmuş.

    4. Yağmur yağdıktan sonra topraktan çıkan kokuya petrikor denirmiş.

    5. Fizik kanunlarına göre seni kuvvetle çeken bir şeyden uzaklaşmaya çalıştıkça etrafında dönermişsin.

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