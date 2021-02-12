12.02.2021 - 16:20 |
Şaşırtıcı bilimsel bilgiler
Bilim dünyası gün geçmiyor ki bizi şaşırtmasın. Duyunca çok şaşıracağın bilimsel bilgilerle karşındayız.
1. Dünyadaki oksijenin %75’i okyanuslardaki fitoplanktonlardan gelirmiş.
2. Bir litre okyanus suyunda 1 gram altının 13 milyarda biri kadar altın bulunurmuş.
3. Beynimiz gün içerisinde öğrendiklerinin %80’ini gün sonunda unuturmuş.
4. Yağmur yağdıktan sonra topraktan çıkan kokuya petrikor denirmiş.
5. Fizik kanunlarına göre seni kuvvetle çeken bir şeyden uzaklaşmaya çalıştıkça etrafında dönermişsin.