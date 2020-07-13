Takım yıldızı nedir? Takım yıldızlarının isimleri ve özellikleri nelerdir?

Gel, “Takım yıldızı nedir?” ve “Takım yıldızlarının isimleri ile özellikleri nelerdir?” sorularına yanıt bulalım. Araştırma ekibimizin bulduğu sonuçları seninle paylaşıyoruz. Gel, “Takım yıldızı nedir?” ve “Takım yıldızlarının isimleri ile özellikleri nelerdir?” sorularına yanıt bulalım. Araştırma ekibimizin bulduğu sonuçları seninle paylaşıyoruz.



Takım yıldızının ne olduğunu senin keşfetmeni istiyoruz. Gökyüzünün yıldızlarla kaplı olduğu bir gün seç ve kafanı gökyüzüne doğru kaldır. Bunu birkaç gece yapmalısın. İşte bu inceleme sürecinde her zaman aynı yerde birbirlerine yakın duran yıldız toplulukları göreceksin. Hatta bazen onları bir hayvana ya da şekle benzeteceksin. Bu topluluklara takım yıldızlar deniyormuş.



Teknik olarak açıklamak gerekirse takımyıldız, gökyüzünün bölündüğü 88 alandan her birine verilen isimmiş. Yani gökyüzünde toplamda 88 adet takım yıldız yer alıyormuş.



Takım yıldızlarının özellikleri

Aslında takım yıldızlarının isimleri Latinceymiş. Farklı kültürler kendi dillerine çevirerek isim vermiş bu yıldızlara. İsim verilirken bu yıldızların aldığı şekillerden esinlenilmiş. Çoğu zaman bir hayvan bazen de bir eşya adı alan bu takım yıldızları gökbilimciler için oldukça önemliymiş. Çünkü gökyüzünde yer alan cisimlerin yerini belirlemek için önemli birer işaretlermiş.



Takım yıldızlarının isimleri

İnsanların hayal güçlerinden yola çıkılarak isim alan takım yıldızları tam olarak 88 adetmiş. Her zaman aynı noktada ve aynı yerde dururlarmış.



1. Andromeda

2. Pompa

3. Cennet kuşu

4. Kova

5. Kartal

6. Sunak

7. Koç

8. Arabacı

9. Çoban

10. Çelikkalem

11. Zürafa

12. Yengeç

13. Av Köpekleri

14. Büyük Köpek

15. Küçük Köpek

16. Oğlak

17. Karina

18. Koltuk

19. Erboğa

20. Kral

21. Balina

22. Bukalemun

23. Pergel

24. Güvercin

25. Berenis’in Saçı

26. Güneytacı

27. Kuzeytacı

28. Karga

29. Kupa

30. Güneyhaçı

31. Kuğu

32. Yunus

33. Kılıçbalığı

34. Ejderha

35. Tay

36. Irmak

37. Ocak

38. İkizler

39. Turna

40. Herkül

41. Saat

42. Su yılanı

43. Küçüksuyılanı

44. Hintli

45. Kertenkele

46. Aslan

47. Küçük Aslan

48. Tavşan

49. Terazi

50. Kurt

51. Vaşak

52. Çalgı

53. Masa

54. Mikroskop

55. Tekboynuz

56. Sinek

57. Cetvel

58. Sekizlik

59. Yılancı

60. Avcı

61. Tavus

62. Kanatlıat

63. Kahraman

64. Anka

65. Ressam

66. Balık

67. Güneybalığı

68. Pupa

69. Kumpas

70. Ağcık

71. Okçuk

72. Yay

73. Akrep

74. Heykeltraş

75. Kalkan

76. Yılan

77. Altılık

78. Boğa

79. Dürbün

80. Üçgen

81. Güney Üçgeni

82. Tukan

83. Büyük Ayı

84. Küçük Ayı

85. Yelken

86. Başak

87. Uçanbalık

88. Tilkicik