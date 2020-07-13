Takım yıldızı nedir? Takım yıldızlarının isimleri ve özellikleri nelerdir?
Yine bir gökyüzü gizemiyle karşındayız. Uçsuz bucaksız evrende yer alan her bir detay o kadar önemli ve dikkat çekici ki. Bunlardan biri de takım yıldızlar. “Peki, takım yıldızı da ne?” dediğini duyar gibiyiz.
Gel, “Takım yıldızı nedir?” ve “Takım yıldızlarının isimleri ile özellikleri nelerdir?” sorularına yanıt bulalım. Araştırma ekibimizin bulduğu sonuçları seninle paylaşıyoruz. Gel, “Takım yıldızı nedir?” ve “Takım yıldızlarının isimleri ile özellikleri nelerdir?” sorularına yanıt bulalım. Araştırma ekibimizin bulduğu sonuçları seninle paylaşıyoruz.
Takım yıldızının ne olduğunu senin keşfetmeni istiyoruz. Gökyüzünün yıldızlarla kaplı olduğu bir gün seç ve kafanı gökyüzüne doğru kaldır. Bunu birkaç gece yapmalısın. İşte bu inceleme sürecinde her zaman aynı yerde birbirlerine yakın duran yıldız toplulukları göreceksin. Hatta bazen onları bir hayvana ya da şekle benzeteceksin. Bu topluluklara takım yıldızlar deniyormuş.
Teknik olarak açıklamak gerekirse takımyıldız, gökyüzünün bölündüğü 88 alandan her birine verilen isimmiş. Yani gökyüzünde toplamda 88 adet takım yıldız yer alıyormuş.
Takım yıldızlarının özellikleri
Aslında takım yıldızlarının isimleri Latinceymiş. Farklı kültürler kendi dillerine çevirerek isim vermiş bu yıldızlara. İsim verilirken bu yıldızların aldığı şekillerden esinlenilmiş. Çoğu zaman bir hayvan bazen de bir eşya adı alan bu takım yıldızları gökbilimciler için oldukça önemliymiş. Çünkü gökyüzünde yer alan cisimlerin yerini belirlemek için önemli birer işaretlermiş.
Takım yıldızlarının isimleri
İnsanların hayal güçlerinden yola çıkılarak isim alan takım yıldızları tam olarak 88 adetmiş. Her zaman aynı noktada ve aynı yerde dururlarmış.
1. Andromeda
2. Pompa
3. Cennet kuşu
4. Kova
5. Kartal
6. Sunak
7. Koç
8. Arabacı
9. Çoban
10. Çelikkalem
11. Zürafa
12. Yengeç
13. Av Köpekleri
14. Büyük Köpek
15. Küçük Köpek
16. Oğlak
17. Karina
18. Koltuk
19. Erboğa
20. Kral
21. Balina
22. Bukalemun
23. Pergel
24. Güvercin
25. Berenis’in Saçı
26. Güneytacı
27. Kuzeytacı
28. Karga
29. Kupa
30. Güneyhaçı
31. Kuğu
32. Yunus
33. Kılıçbalığı
34. Ejderha
35. Tay
36. Irmak
37. Ocak
38. İkizler
39. Turna
40. Herkül
41. Saat
42. Su yılanı
43. Küçüksuyılanı
44. Hintli
45. Kertenkele
46. Aslan
47. Küçük Aslan
48. Tavşan
49. Terazi
50. Kurt
51. Vaşak
52. Çalgı
53. Masa
54. Mikroskop
55. Tekboynuz
56. Sinek
57. Cetvel
58. Sekizlik
59. Yılancı
60. Avcı
61. Tavus
62. Kanatlıat
63. Kahraman
64. Anka
65. Ressam
66. Balık
67. Güneybalığı
68. Pupa
69. Kumpas
70. Ağcık
71. Okçuk
72. Yay
73. Akrep
74. Heykeltraş
75. Kalkan
76. Yılan
77. Altılık
78. Boğa
79. Dürbün
80. Üçgen
81. Güney Üçgeni
82. Tukan
83. Büyük Ayı
84. Küçük Ayı
85. Yelken
86. Başak
87. Uçanbalık
88. Tilkicik