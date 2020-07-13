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    13.07.2020 - 15:15 |

    Takım yıldızı nedir? Takım yıldızlarının isimleri ve özellikleri nelerdir?

    Yine bir gökyüzü gizemiyle karşındayız. Uçsuz bucaksız evrende yer alan her bir detay o kadar önemli ve dikkat çekici ki. Bunlardan biri de takım yıldızlar. “Peki, takım yıldızı da ne?” dediğini duyar gibiyiz.

    Takım yıldızı nedir? Takım yıldızlarının isimleri ve özellikleri nelerdir?

    Gel, “Takım yıldızı nedir?” ve “Takım yıldızlarının isimleri ile özellikleri nelerdir?” sorularına yanıt bulalım. Araştırma ekibimizin bulduğu sonuçları seninle paylaşıyoruz. Gel, “Takım yıldızı nedir?” ve “Takım yıldızlarının isimleri ile özellikleri nelerdir?” sorularına yanıt bulalım. Araştırma ekibimizin bulduğu sonuçları seninle paylaşıyoruz. 


    Takım yıldızının ne olduğunu senin keşfetmeni istiyoruz. Gökyüzünün yıldızlarla kaplı olduğu bir gün seç ve kafanı gökyüzüne doğru kaldır. Bunu birkaç gece yapmalısın. İşte bu inceleme sürecinde her zaman aynı yerde birbirlerine yakın duran yıldız toplulukları göreceksin. Hatta bazen onları bir hayvana ya da şekle benzeteceksin. Bu topluluklara takım yıldızlar deniyormuş. 


    Teknik olarak açıklamak gerekirse takımyıldız, gökyüzünün bölündüğü 88 alandan her birine verilen isimmiş. Yani gökyüzünde toplamda 88 adet takım yıldız yer alıyormuş. 


    Takım yıldızlarının özellikleri

    Aslında takım yıldızlarının isimleri Latinceymiş. Farklı kültürler kendi dillerine çevirerek isim vermiş bu yıldızlara. İsim verilirken bu yıldızların aldığı şekillerden esinlenilmiş. Çoğu zaman bir hayvan bazen de bir eşya adı alan bu takım yıldızları gökbilimciler için oldukça önemliymiş. Çünkü gökyüzünde yer alan cisimlerin yerini belirlemek için önemli birer işaretlermiş. 


    Takım yıldızlarının isimleri

    İnsanların hayal güçlerinden yola çıkılarak isim alan takım yıldızları tam olarak 88 adetmiş. Her zaman aynı noktada ve aynı yerde dururlarmış.


    1. Andromeda

    2. Pompa 

    3. Cennet kuşu

    4. Kova

    5. Kartal

    6. Sunak

    7. Koç

    8. Arabacı

    9. Çoban

    10. Çelikkalem

    11. Zürafa

    12. Yengeç

    13. Av Köpekleri

    14. Büyük Köpek

    15. Küçük Köpek

    16. Oğlak

    17. Karina

    18. Koltuk

    19. Erboğa

    20. Kral 

    21. Balina 

    22. Bukalemun 

    23. Pergel 

    24. Güvercin 

    25. Berenis’in Saçı 

    26. Güneytacı 

    27. Kuzeytacı

    28. Karga

    29. Kupa 

    30. Güneyhaçı 

    31. Kuğu  

    32. Yunus 

    33. Kılıçbalığı 

    34. Ejderha

    35. Tay

    36. Irmak 

    37. Ocak

    38. İkizler

    39. Turna

    40. Herkül

    41. Saat

    42. Su yılanı

    43. Küçüksuyılanı 

    44. Hintli

    45. Kertenkele 

    46. Aslan 

    47. Küçük Aslan

    48. Tavşan

    49. Terazi

    50. Kurt

    51. Vaşak 

    52. Çalgı 

    53. Masa

    54. Mikroskop 

    55. Tekboynuz 

    56. Sinek 

    57. Cetvel

    58. Sekizlik

    59. Yılancı

    60. Avcı

    61. Tavus 

    62. Kanatlıat 

    63. Kahraman 

    64. Anka 

    65. Ressam 

    66. Balık 

    67. Güneybalığı

    68. Pupa 

    69. Kumpas 

    70. Ağcık

    71. Okçuk 

    72. Yay 

    73. Akrep

    74. Heykeltraş 

    75. Kalkan 

    76. Yılan 

    77. Altılık 

    78. Boğa

    79. Dürbün

    80. Üçgen 

    81. Güney Üçgeni

    82. Tukan 

    83. Büyük Ayı 

    84. Küçük Ayı 

    85. Yelken

    86. Başak 

    87. Uçanbalık 

    88. Tilkicik

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