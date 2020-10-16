Teleskop gökyüzünü nasıl yakınlaştırır?

Teleskoplar aynalı ya da mercekli olurmuş. Mercekli teleskoplarda ışık önce teleskobun büyük merceği olan objektife sonra da göz merceğine ulaşır, oradan da gözümüze gelirmiş.

Gözümüzde yer alan ve ışığa duyarlı olan ağ tabaka adlı kısım, bu ışığı görür ve buradaki hücreler üzerlerine düşen ışığı algılarmış. Bu hücrelerin her biri de görüntüyü beyne iletir ve görüntüler algılanırmış. Buraya kadar tamam, şimdi de uzaktakiler nasıl yakınlaşıyor ona cevap verelim.

Teleskopta yer alan objektif ve göz merceğindeki ışıkta kırılmalar olur ve gözümüze ulaşan görüntünün büyümesine neden olurmuş. Objektif, göz merceğinden odak uzunluk olarak ne kadar uzaksa nesneleri o kadar büyütürmüş. Odak uzunluğu, ışığın mercekten geçip toplandığı noktayla mercek arasındaki uzaklığa denirmiş.