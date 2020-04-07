Yanardağ deneyi nasıl yapılır?

Malzemeler



Kahverengi oyun hamuru

Eldiven

Karbonat

Sirke

Bir yemek kaşığı bulaşık deterjanı

Bir tatlı kaşığı kırmızı gıda boyası

Yapılışı

Öncelikle eldivenleri giymelisin.

Kahverengi oyun hamurundan içi boş bir yanardağ yapmalısın. Unutma karışım içine girecek.

Beş tatlı kaşığı karbonatı dağın içine dök. Üzerine yarısına kadar su ekle.

Bir başka kapta sirke, bulaşık deterjanı ve gıda boyasını karıştır.

Karışımı dağın içerisindeki karbonatlı su karışımının üzerine yavaşça dök.

Karbonatın üzerine sirkeli karışımı ekleyince oluşan köpürme ne kadar heyecan verici değil mi?

UYARI: Bu deneyi büyüklerin yanındayken yapmalı ve deney alanının alt kısmına bir tepsi ya da örtü koymalısın.

Malzemeler neden kabardı?

Bu deneyde malzemelerin kabarmasının nedeni sirke ile karbonatın arasındaki kimyasal reaksiyon. Bu reaksiyon sonucu karbondioksit adlı gaz ortaya çıkıyor ve kabarma oluşuyor.