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    HaberlerBilim Haberleri Yanardağ deneyi nasıl yapılır?
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    07.04.2020 - 16:56 |

    Yanardağ deneyi nasıl yapılır?

    İşte yanardağ deneyi malzemeleri ve yapılışı hakkında ilginç bilgiler!

    Yanardağ deneyi nasıl yapılır?

    Malzemeler

    Kahverengi oyun hamuru
    Eldiven
    Karbonat
    Sirke
    Bir yemek kaşığı bulaşık deterjanı
    Bir tatlı kaşığı kırmızı gıda boyası

    Yapılışı

    Öncelikle eldivenleri giymelisin.
    Kahverengi oyun hamurundan içi boş bir yanardağ yapmalısın. Unutma karışım içine girecek.
    Beş tatlı kaşığı karbonatı dağın içine dök. Üzerine yarısına kadar su ekle.
    Bir başka kapta sirke, bulaşık deterjanı ve gıda boyasını karıştır.
    Karışımı dağın içerisindeki karbonatlı su karışımının üzerine yavaşça dök.
    Karbonatın üzerine sirkeli karışımı ekleyince oluşan köpürme ne kadar heyecan verici değil mi?

    UYARI: Bu deneyi büyüklerin yanındayken yapmalı ve deney alanının alt kısmına bir tepsi ya da örtü koymalısın.

    Malzemeler neden kabardı?

    Bu deneyde malzemelerin kabarmasının nedeni sirke ile karbonatın arasındaki kimyasal reaksiyon. Bu reaksiyon sonucu karbondioksit adlı gaz ortaya çıkıyor ve kabarma oluşuyor.

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