Yerçekimi ile ilgili 10 soru - 10 cevap

Yerçekimi kuvveti nedir?

Diğer adı kütle çekim kuvveti olan yerçekimi, Dünya’nın üzerinde bulunan cisimlere uygulamış olduğu çekme kuvvetiymiş. Yerçekimi, maddenin kütlesinden dolayı oluşurmuş. Ayrıca kütle büyüdükçe yerçekiminin kuvvetti de büyürmüş. Yerçekimi nasıl oluşur?

Dünya üzerinden bulunan her bir cismi kendi merkezine çeken bir güce sahiptir. Kuvvetin gücü kütlelerin arasındaki mesafeyle ters, büyüklükleri ile doğru orantılı olurmuş. Mikro yer çekimi nedir?

Mikro yerçekimi ya da microgravity insan ya da cisimlerin ağırlığının olmadığı durummuş. Bu da uzayda mümkünmüş. Astronotlar uzayda süzüldüğünde mikro yer çekimine maruz kalabilirlermiş. Uzayda yerçekimi var mıdır?

Uzayda az da olsa yerçekimi varmış. Farklı bir gezegende yaşasaydık yerçekimi olur muydu?

Hiç yerçekimi olmayan bir gezegen yokmuş. Sadece farklı yerçekimi kuvvetleri olabilirmiş. Yerçekimi olmasaydı ne olurdu?

Kâinat yani evrende var olan tüm cisimlerin yörüngelerinde kalabilmeleri yerçekimiyle mümkünmüş. Eğer yerçekimi olmasaydı Dünya ile Ay bu şekilde mesafede kalamazmış. Hani adını o çok duyduğumuz galaksiler ve yıldız sistemleri de olamazmış. Biz de yerçekimi sayesinde yeryüzünde yürüyebiliyormuşuz. Yerçekimi olmasaymış hepimiz havalarda uçuyor olabilirdik. Aslında eğlenceli görünüyor ama bir yandan da korkutucu. Ya uçup uzaya kadar çıksaydık. Neyse konumuza geri dönelim. Yerçekimi olduğundan fazla bir güçte olsaydı ne olurdu?

Yerçekimi daha fazla olsaydı evren küçülür ve yıldızlar daha hızlı bir şekilde yok olabilirmiş. Gel-git dediğimiz olay sonucu oluşan dalgalar dev gibi olur her şeyi yerle bir edebilirmiş. En önemlisi zaman daha yavaş ilerlermiş. Yerçekimi olduğundan daha az bir güce sahip olsa ne olurdu?

Kütle çekim kuvveti olduğundan az olsaydı yıldızlar tek bir yerde duramaz, gezegenler yörüngelerini kaybeder, uzay boşluğunda savrulabilirmişiz. Yani düzen diye bir şey kalmaz, her şey birbirine girermiş. Yerçekimi sayesinde başka neler oluyor?

Yerçekimi kuvveti aslında bir yaşam kaynağı diyebiliriz. Bugün kullandığımız element ve atomlara hatta insan vücuduna bile şeklini veren yerçekimiymiş. Yerçekimi kanunu kim, nasıl buldu? Nasıl gelişti?

Hakkında karikatürler bile çizilen bu hikayeyi çoğumuz biliyoruz aslında. Bir gün bir elma ağacının altın oturan Isaac Newton’un kafasına bir elma düşer ve yerçekimi kanunu bulunmuş olur. Tabii ki bu kadar basit değilmiş bu konu. Elmanın düşmesi bilim insanı Newton’un kafasında bir ışık yakmış. Elmanın neden yukarı değil de yere düştüğü ve gökyüzündeki cisimlerin nasıl orada asılı durduğu gibi soruları kendine sormaya başlayan bilim insanı, uzun süren çalışmalar sonucu bu buluşunu formül haline getirmiş.

YERÇEKİMSİZ BİR DÜNYADA…

Yerde yürüyemezdik.

Koşamazdık.

Yakan top, basketbol ya da futbol oynayamazdık. Çünkü attığımız toplar bir türlü geri gelmezdi.

Yemek yemek ve su içmek çok zor olurdu. Belki de uzayla ilgili filmlerde olduğu gibi hap şeklinde yiyeceklerle beslenirdik.

Kar, yağmur, dolu yağmazdı. Düşünsene kartopu oynayamaz, kardan adam yapamazdık.

Elimizi yıkayamaz, duş bile alamazdık.

Bu örneklere daha çok ekleyebiliriz. İlk başta havada uçmak, taklalar atmak çok eğlenceli olsa da sonrası çok eziyetli ve zor olabilirdi.

Ayrıca…

Cisimlerin ya da insanların ağırlığı Dünya’nın hangi noktasında olduğuna göre farklı olabiliyormuş. Cisimlerin ağırlığı yerin merkezine yaklaştıkça artıyor, uzaklaştıkça azalıyormuş. Dünyanın şeklinden dolayı da bir cisim kutuplarda daha ağırken, Ekvator’da daha hafif olurmuş.

Dünya`daki kütle çekim kuvveti Ay`daki kütle çekim kuvvetinin yaklaşık 6 katıymış.