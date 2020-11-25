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    25.11.2020 - 12:43 |

    Yıldız isimleri ve anlamları nelerdir? Evrendeki kuyruklu yıldızların isimleri

    Geceleri gökyüzünü aydınlatan sayısız yıldız var. Bizim de içinde bulunduğumuz sistemin yıldızı olan Güneş’ten çok daha büyük çok daha parlak yıldızlar da var.

    Yıldız isimleri ve anlamları nelerdir? Evrendeki kuyruklu yıldızların isimleri

    Şimdi en parlak yıldızları öğrenelim:


    Achernar: En sıcak yıldızlardan biri olan Achernar, nehrin sonu anlamına geliyormuş.

    Betelgeuse: Bizden milyonlarca ışık yılı uzakta olsa da kocaman ve parlak görünen bu yıldız, Hublle Uzay Teleskopu tarafından ilk belirlenen yıldızmış.

    Sirius: Çok parlak ve çok sıcak anlamına gelen ismiyle bu yıldız gökyüzündeki bütün yıldızlardan iki kat daha parlakmış.

    Canopus: Gökyüzündeki ikinci parlak yıldızmış. Beyaz cüce de diyebilirsin.

    Alpha Centauri: Kırmızı cüce olarak da bilinen bu yıldız üçüncü parlak yıldızmış.

    Capella: Capella, Auriga takımyıldızının ana yıldızıymış.

    Rigel: Ayak anlamına gelen ismiyle Rigel, ismini Arapça’dan almış.

    Arcturus: Güneşten çok daha parlak olan bu yıldızın adının anlamı Ayı.

    Vega: Saldırgan şahin ya da akbaba anlamına gelen ismiyle Vega, oldukça parlak bir yıldızmış.

    Procyon: Köpekten önce anlamına gelen anlama sahip ismiyle Procyon da Güneş’ten iki kat büyük ve yedi kat parlakmış.

    Bilim insanları gökyüzünde sayısız yıldız olduğunu söylüyor. 10 parlak yıldız dışında keşfedilmiş bazı yıldızlar da aşağıdakilermiş:

    Acrab: Kötülük, canilik

    Agena: Başarıyı

    Aldebaran: Şan, şöhret, ün

    Alnilam: Geçici mutluluk

    Alphard: Üzüntü

    Alphecca: Sanatsal üstünlük

    Alpheratz: Sevgi, sevinç ve zenginlik anlamları taşır.

    Antares: Düşüncesizlik ve ani girişim

    Arcturuse: Terazi burcunda yer alır. Mars ve Jüpiter yapısındadır. Şeref ve ünü anlatır.

    Asellus Australis: Aslan burcunu simgeler. Mars ve Güneş karakterindedir. Göz hastalıklarını ve ateşli hastalıkları, kör olmayı, havale geçirmeyi ifade eder.

    Atair: Hastalık, iflas.

    Bellatrix: Sürekli olmayan ünü simgeler.

    Castor: İkiyüzlülük, yalan, hile

    Denep: Öğrenme isteği

    Deneb: Sözü geçen biri olmak

    Deneb kaitos: Bedensel ve ruhsal hastalıklar

    Fomalhaut: Bilinmek, tanınmak.

    Gredi: Sohbet, sevgi, samimiyet.

    Hamal: Merhametsizlik.

    Mirach: Güzellikleri simgeler.

    Polaris: Sıkıntı, açlık, kıtlık.

    Zuban elschemali: Şanslı, başarılı.

    Yıldız isimleri ve anlamları nelerdir Evrendeki kuyruklu yıldızların isimleri

    Evrendeki kuyruklu yıldızların isimleri

    1- Swift Tuttle Kuyruklu Yıldızı

    2- Halley Kuyruklu Yıldızı

    3- Shoemaker-Levy 9 Kuyruklu Yıldız.

    4- McNaught Kuyruklu Yıldızı

    5- Encke Kuyruklu Yıldızı

    6- Hale Bopp.

    7- Hyakutake Kuyruklu Yıldızı

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