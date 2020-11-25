Yıldız isimleri ve anlamları nelerdir? Evrendeki kuyruklu yıldızların isimleri

Şimdi en parlak yıldızları öğrenelim:



Achernar: En sıcak yıldızlardan biri olan Achernar, nehrin sonu anlamına geliyormuş.

Betelgeuse: Bizden milyonlarca ışık yılı uzakta olsa da kocaman ve parlak görünen bu yıldız, Hublle Uzay Teleskopu tarafından ilk belirlenen yıldızmış.

Sirius: Çok parlak ve çok sıcak anlamına gelen ismiyle bu yıldız gökyüzündeki bütün yıldızlardan iki kat daha parlakmış.

Canopus: Gökyüzündeki ikinci parlak yıldızmış. Beyaz cüce de diyebilirsin.

Alpha Centauri: Kırmızı cüce olarak da bilinen bu yıldız üçüncü parlak yıldızmış.

Capella: Capella, Auriga takımyıldızının ana yıldızıymış.

Rigel: Ayak anlamına gelen ismiyle Rigel, ismini Arapça’dan almış.

Arcturus: Güneşten çok daha parlak olan bu yıldızın adının anlamı Ayı.

Vega: Saldırgan şahin ya da akbaba anlamına gelen ismiyle Vega, oldukça parlak bir yıldızmış.

Procyon: Köpekten önce anlamına gelen anlama sahip ismiyle Procyon da Güneş’ten iki kat büyük ve yedi kat parlakmış.

Bilim insanları gökyüzünde sayısız yıldız olduğunu söylüyor. 10 parlak yıldız dışında keşfedilmiş bazı yıldızlar da aşağıdakilermiş:

Acrab: Kötülük, canilik

Agena: Başarıyı

Aldebaran: Şan, şöhret, ün

Alnilam: Geçici mutluluk

Alphard: Üzüntü

Alphecca: Sanatsal üstünlük

Alpheratz: Sevgi, sevinç ve zenginlik anlamları taşır.

Antares: Düşüncesizlik ve ani girişim

Arcturuse: Terazi burcunda yer alır. Mars ve Jüpiter yapısındadır. Şeref ve ünü anlatır.

Asellus Australis: Aslan burcunu simgeler. Mars ve Güneş karakterindedir. Göz hastalıklarını ve ateşli hastalıkları, kör olmayı, havale geçirmeyi ifade eder.

Atair: Hastalık, iflas.

Bellatrix: Sürekli olmayan ünü simgeler.

Castor: İkiyüzlülük, yalan, hile

Denep: Öğrenme isteği

Deneb: Sözü geçen biri olmak

Deneb kaitos: Bedensel ve ruhsal hastalıklar

Fomalhaut: Bilinmek, tanınmak.

Gredi: Sohbet, sevgi, samimiyet.

Hamal: Merhametsizlik.

Mirach: Güzellikleri simgeler.

Polaris: Sıkıntı, açlık, kıtlık.

Zuban elschemali: Şanslı, başarılı.

Evrendeki kuyruklu yıldızların isimleri

1- Swift Tuttle Kuyruklu Yıldızı

2- Halley Kuyruklu Yıldızı

3- Shoemaker-Levy 9 Kuyruklu Yıldız.

4- McNaught Kuyruklu Yıldızı

5- Encke Kuyruklu Yıldızı

6- Hale Bopp.

7- Hyakutake Kuyruklu Yıldızı