03.06.2020 - 16:32 |
Ağzım yok, burnum yok ama karnım tok bilmecesinin cevabı nedir?
Hiç bilmece yazmayı denedin mi? Aslında çok kolay! Kafiyeli sözcükleri art arda sıralayarak bir nesne, hayvan ya duyguyu anlatabilirsin. Aşağıda senin için birkaç örnek var.
Çocuklar için bilmece demek tebessüm demek. En güzel bilmeceler ile karşındayız.
Ağzım yok, burnum yok ama karnım tok.
YUMURTA
Hiçbir zaman baş aşağı gelmeyen şey nedir?
TOP
Ağırlığı olmadan gemiyi batırabilecek şey nedir?
DELİK
Uzun bir oluk, tepesi delik.
BACA
Sözü keser, her şey orada biter.
NOKTA
Bağcığı var bağlayamaz, tabanı var kendi yürüyemez.
AYAKKABI