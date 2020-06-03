Ağzım yok, burnum yok ama karnım tok bilmecesinin cevabı nedir?

Çocuklar için bilmece demek tebessüm demek. En güzel bilmeceler ile karşındayız.

Ağzım yok, burnum yok ama karnım tok.

YUMURTA

Hiçbir zaman baş aşağı gelmeyen şey nedir?

TOP

Ağırlığı olmadan gemiyi batırabilecek şey nedir?

DELİK

Uzun bir oluk, tepesi delik.

BACA

Sözü keser, her şey orada biter.

NOKTA

Bağcığı var bağlayamaz, tabanı var kendi yürüyemez.

AYAKKABI