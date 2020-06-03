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    03.06.2020 - 16:32 |

    Ağzım yok, burnum yok ama karnım tok bilmecesinin cevabı nedir?

    Hiç bilmece yazmayı denedin mi? Aslında çok kolay! Kafiyeli sözcükleri art arda sıralayarak bir nesne, hayvan ya duyguyu anlatabilirsin. Aşağıda senin için birkaç örnek var.

    Ağzım yok, burnum yok ama karnım tok bilmecesinin cevabı nedir?

    Çocuklar için bilmece demek tebessüm demek. En güzel bilmeceler ile karşındayız.

     

    Ağzım yok, burnum yok ama karnım tok.

    YUMURTA

     

    Hiçbir zaman baş aşağı gelmeyen şey nedir?

    TOP

     

    Ağırlığı olmadan gemiyi batırabilecek şey nedir?

    DELİK

     

    Uzun bir oluk, tepesi delik.

    BACA

     

    Sözü keser, her şey orada biter.

    NOKTA

     

    Bağcığı var bağlayamaz, tabanı var kendi yürüyemez.

    AYAKKABI

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