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    08.06.2020 - 10:22 |

    Ben giderim o gider, yanımda tin tin eder bilmecesinin cevabı nedir?

    Sana bir önerimiz var: “Bilmece yarışması”. Bunun için en az iki kişiye ihtiyacın var. Yarışmacıların her birine onar bilmece soracaksın ve en çok bilen kazanacak. Üstelik çok keyifli vakit geçireceksiniz.

    Ben giderim o gider, yanımda tin tin eder bilmecesinin cevabı nedir?

    Bu yarışma için elindekilerinin hepsinin cevaplı bilmeceler olması lazım. Yani bilmecelerin cevaplarını önceden elindeki kağıda yazmalı ve onlar cevap verir vermez kontrol etmelisin. Senin için aşağıda birkaç örnek hazırladık. Devamı bilmeceler sayfalarımızda…

     

    Ben giderim, o gider,

    Yanımda tin tin eder.

    BASTON

     

    İşte şurada tepede,

    Hemen doldur sepete,

    En güzeli yetişir,

    Eyüp’teki tepede.

    ERİK

     

    Karşıdan gelir hey gibi,

    Çadırını kurar bey gibi,

    Atmacası doğan gibi,

    Kendi acı soğan gibi.

    KIŞ

     

    Aşağı çevirsen dolar,

    Yukarı çevirsem boşalır.

    ŞAPKA

     

    Denizde dumansız tekne.

    BALIK

     

    Teptim tekerlendi,

    Öptüm şekerlendi,

    Bal ile badem,

    Bir güzel adem.

    KAVUN

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