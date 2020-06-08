08.06.2020 - 10:22 |
Ben giderim o gider, yanımda tin tin eder bilmecesinin cevabı nedir?
Sana bir önerimiz var: “Bilmece yarışması”. Bunun için en az iki kişiye ihtiyacın var. Yarışmacıların her birine onar bilmece soracaksın ve en çok bilen kazanacak. Üstelik çok keyifli vakit geçireceksiniz.
Bu yarışma için elindekilerinin hepsinin cevaplı bilmeceler olması lazım. Yani bilmecelerin cevaplarını önceden elindeki kağıda yazmalı ve onlar cevap verir vermez kontrol etmelisin. Senin için aşağıda birkaç örnek hazırladık. Devamı bilmeceler sayfalarımızda…
Ben giderim, o gider,
Yanımda tin tin eder.
BASTON
İşte şurada tepede,
Hemen doldur sepete,
En güzeli yetişir,
Eyüp’teki tepede.
ERİK
Karşıdan gelir hey gibi,
Çadırını kurar bey gibi,
Atmacası doğan gibi,
Kendi acı soğan gibi.
KIŞ
Aşağı çevirsen dolar,
Yukarı çevirsem boşalır.
ŞAPKA
Denizde dumansız tekne.
BALIK
Teptim tekerlendi,
Öptüm şekerlendi,
Bal ile badem,
Bir güzel adem.
KAVUN