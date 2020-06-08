Ben giderim o gider, yanımda tin tin eder bilmecesinin cevabı nedir?

Bu yarışma için elindekilerinin hepsinin cevaplı bilmeceler olması lazım. Yani bilmecelerin cevaplarını önceden elindeki kağıda yazmalı ve onlar cevap verir vermez kontrol etmelisin. Senin için aşağıda birkaç örnek hazırladık. Devamı bilmeceler sayfalarımızda…

Ben giderim, o gider,

Yanımda tin tin eder.

BASTON

İşte şurada tepede,

Hemen doldur sepete,

En güzeli yetişir,

Eyüp’teki tepede.

ERİK

Karşıdan gelir hey gibi,

Çadırını kurar bey gibi,

Atmacası doğan gibi,

Kendi acı soğan gibi.

KIŞ

Aşağı çevirsen dolar,

Yukarı çevirsem boşalır.

ŞAPKA

Denizde dumansız tekne.

BALIK

Teptim tekerlendi,

Öptüm şekerlendi,

Bal ile badem,

Bir güzel adem.

KAVUN