07.04.2020 - 16:05 |
Beş güne beş bilmece
Sana bir görev veriyoruz. Beş gün boyunca bu bilmeceleri tanıdıklarına soracaksın. Bakalım, kimler cevapları bulabilecek?
On ay yattı
İki ay kalktı
Feneri yaktı
Etrafa baktı
Cevap: Ateş böceği
Masmavi bir atlas
Boyun yetmez
Makas bile kesemez
Terzi hiç biçemez
Cevap: Gökyüzü
Suda yayılır, karada bayılır
Kanadı var uçamaz, karada da kaçamaz.
Cevap: Balık
Dertleri unutturur, minikleri coşturur
Özleyenler kavuşur, küsler barışır
Cevap: Bayram
Havada uçar kanadı yok
Kocaman ama ağırlığı yok
Beyaz ama rengi yok
Cevap: Bulut