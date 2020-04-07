Beş güne beş bilmece

On ay yattı

İki ay kalktı

Feneri yaktı

Etrafa baktı

Cevap: Ateş böceği



Masmavi bir atlas

Boyun yetmez

Makas bile kesemez

Terzi hiç biçemez

Cevap: Gökyüzü



Suda yayılır, karada bayılır

Kanadı var uçamaz, karada da kaçamaz.

Cevap: Balık



Dertleri unutturur, minikleri coşturur

Özleyenler kavuşur, küsler barışır

Cevap: Bayram





Havada uçar kanadı yok

Kocaman ama ağırlığı yok

Beyaz ama rengi yok

Cevap: Bulut