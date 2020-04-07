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    HaberlerÇocuk Haberleri Beş güne beş bilmece
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    07.04.2020 - 16:05 |

    Beş güne beş bilmece

    Sana bir görev veriyoruz. Beş gün boyunca bu bilmeceleri tanıdıklarına soracaksın. Bakalım, kimler cevapları bulabilecek?

    Beş güne beş bilmece

    On ay yattı
    İki ay kalktı
    Feneri yaktı
    Etrafa baktı

    Cevap: Ateş böceği

    Masmavi bir atlas
    Boyun yetmez
    Makas bile kesemez
    Terzi hiç biçemez

    Cevap: Gökyüzü


    Suda yayılır, karada bayılır
    Kanadı var uçamaz, karada da kaçamaz.

    Cevap: Balık


    Dertleri unutturur, minikleri coşturur
    Özleyenler kavuşur, küsler barışır

    Cevap: Bayram

    Havada uçar kanadı yok
    Kocaman ama ağırlığı yok
    Beyaz ama rengi yok

    Cevap: Bulut

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