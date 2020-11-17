BİST1.260-2.57EURO9.170.37USD7.730.32ALTIN469.610.35
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Çocuk

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerBilmeceler Haberleri Bilmece bildirmece el üstünde kaydırmaca bilmecesinin cevabı nedir?
    ABONE OL
    17.11.2020 - 17:36 |

    Bilmece bildirmece el üstünde kaydırmaca bilmecesinin cevabı nedir?

    En bilinen bilmeceleri biliyor musun? Şimdi seninle onları paylaşacağız.

    Bilmece bildirmece el üstünde kaydırmaca bilmecesinin cevabı nedir?

    En çok sevilen ve en çok bilinen bilmeceleri elbet bilmeyen de vardır. Senin görevin bu bilmeceleri hiç duymamış birilerini bulmak ve ona da öğretmek.

     

    Bilmece bildirmece el üstünde kaydırmaca

    SABUN

     

    Ben giderim o gider, yanımda tin tin eder.

    BASTON

     

    İnek verir bizlere, afiyet olsun hepimize.

    SÜT

     

    Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane.

    NAR

    GÜNCEL HABERLER