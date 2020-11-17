Bilmece bildirmece el üstünde kaydırmaca bilmecesinin cevabı nedir?

En çok sevilen ve en çok bilinen bilmeceleri elbet bilmeyen de vardır. Senin görevin bu bilmeceleri hiç duymamış birilerini bulmak ve ona da öğretmek.

Bilmece bildirmece el üstünde kaydırmaca

SABUN

Ben giderim o gider, yanımda tin tin eder.

BASTON

İnek verir bizlere, afiyet olsun hepimize.

SÜT

Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane.

NAR