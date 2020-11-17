17.11.2020 - 17:36 |
Bilmece bildirmece el üstünde kaydırmaca bilmecesinin cevabı nedir?
En bilinen bilmeceleri biliyor musun? Şimdi seninle onları paylaşacağız.
En çok sevilen ve en çok bilinen bilmeceleri elbet bilmeyen de vardır. Senin görevin bu bilmeceleri hiç duymamış birilerini bulmak ve ona da öğretmek.
Bilmece bildirmece el üstünde kaydırmaca
SABUN
Ben giderim o gider, yanımda tin tin eder.
BASTON
İnek verir bizlere, afiyet olsun hepimize.
SÜT
Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane.
NAR