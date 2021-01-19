Bilmecenin faydaları

Bilmece bildirmece…

Böyle başlamıyor muyuz hepimiz bilmeceleri öğrenmeye, tanımaya ve keşfetmeye?

Bilmece diyoruz, soruyoruz, cevaplıyoruz ama ne demek olduğunu biliyor muyuz? TDK’ya göre anlamı:

“Bir şeyin adını anmadan niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun.”



Peki neye yarar bu bilmeceler?

Sadece gülümsememizle birlikte geçirebileceğimiz birkaç dakika mıdır bilmece? Ya da aile içi aktivitelerde, çocukların ailelerine sorarak ilişki kurmak için kullandıkları bir dil midir?

Doğru! Büyük bir eğlence kaynağıdır bilmeceler.

Kimi zaman güldürüyor, kimiz zaman “yok artık” dedirtiyor, kimi zamansa “buz kestik burada” diye aramızda şakalaşmamıza sebep oluyor.

Ama bunların çok ötesinde, aslında, yapılan araştırmalara göre bilmece:

•Çocuklarda dil ve zeka gelişimine çok büyük bir katkı sağlıyor.

•Bilmeceyi bilmece yapan o kelime oyunları sayesinde, anlatma ve anlama yeteneklerini geliştiriyor.

•Cevabını ararken, zihinde farklı ve boyut üstü düşünme becerilerini tetikliyor.

•Neden-sonuç ilişkisi kurmalarına yarıyor.

•Dizilimiyle de, şiir eğitimi açısından, ritim ve ahenk duygusunu geliştiriyor.

•Bilmecelerde verilen ipuçlarından yararlanarak bütüne gidilmesi, parça bütün ilişkisinin kurulmasını sağlıyor.

İşte çocuklarımızın gelişimini desteklemek için, tüm aradıklarınızı tek yerde bulmanızı hedefleyen ve güvenilir mecra olma yolundan asla vazgeçmeyen Milliyet Çocuk; bilmece kategorisinde, yeni tasarımıyla büyük-küçük tüm okuyucularımızın karşısında!

Sizler de güncellenen bilmeceleri takip edin, evde birbirinize sorun, oynayın, etkinliklerinize hayat katın.

Çocuklarımızla etkili iletişim için, her gün en az 1-2 saatinizi baş başa geçirmeyi unutmayın.

Kahkahanız bol olsun …