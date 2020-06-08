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    08.06.2020 - 10:25 |

    Cümle oluşturan bilmecenin cevabı nedir?

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    Cümle oluşturan bilmecenin cevabı nedir?

     Sıfırdan büyük ikiden küçük.

    BİR

     

    Aydan küçük, saatten büyük.

    GÜN

     

    Kocaman değil, büyük hiç değil.

    KÜÇÜK

     

    Havuç gördüğü dayanamaz, zıplamadan duramaz.

    TAVŞAN

     

    Babasının karısını ve dayısının kız kardeşini arayan bir çocuk kimi aramış?

    ANNESİNİ ARAMIŞ.

     

    Cevap: Bir gün küçük tavşan annesini aramış.

     

     

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