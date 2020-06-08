Cümle oluşturan bilmecenin cevabı nedir?

Sıfırdan büyük ikiden küçük.

BİR

Aydan küçük, saatten büyük.

GÜN

Kocaman değil, büyük hiç değil.

KÜÇÜK

Havuç gördüğü dayanamaz, zıplamadan duramaz.

TAVŞAN

Babasının karısını ve dayısının kız kardeşini arayan bir çocuk kimi aramış?

ANNESİNİ ARAMIŞ.

Cevap: Bir gün küçük tavşan annesini aramış.