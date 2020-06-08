08.06.2020 - 10:25 |
Cümle oluşturan bilmecenin cevabı nedir?
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Sıfırdan büyük ikiden küçük.
BİR
Aydan küçük, saatten büyük.
GÜN
Kocaman değil, büyük hiç değil.
KÜÇÜK
Havuç gördüğü dayanamaz, zıplamadan duramaz.
TAVŞAN
Babasının karısını ve dayısının kız kardeşini arayan bir çocuk kimi aramış?
ANNESİNİ ARAMIŞ.
Cevap: Bir gün küçük tavşan annesini aramış.