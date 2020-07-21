21.07.2020 - 14:47 |
Dağdan gelir sekerek, kuru üzüm dökerek bilmecesinin cevabı nedir?
Bilmece dünyasının soruları bitmiyor. Şimdi de sana cevapları hayvan dostlarımız olan birkaç bilmece soracağız.
Hayvan bilmeceleri adlı bu bölümümüzde seni sorularımızla baş başa bırakıyoruz.
1.
Dağdan gelir sekerek,
Kuru üzüm dökerek.
2.
Uzun kulaklı, kısa kuyruklu.
3.
Nazlı gitse izi yok, hızlı gitse tozu yok.
4.
Atlayarak yürür, patlayarak ölür.
5.
Kümeslerin efesi,
Her sabah çınlar sesi.
Sanırsın şarkı söyler,
Uyandırır herkesi.
6.
Horul horul uyur,
Mırıl mırıl konuşur.
CEVAPLARI
1. KEÇİ
2. TAVŞAN
3. ARI
4. PİRE
5. HOROZ
6. KEDİ