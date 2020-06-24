Elma bıçağa ne demiş bilmecesinin cevabı nedir?

Zor bilmeceler ve cevapları kolay olan bilmeceler arasındaki fark birinin cevabını bulmanın diğerinden zor olması. Aslında öğrendiklerin ve bildiklerin ne kadar çoksa bilmecelerin cevaplarını bulmak senin için o kadar kolay olabilir.

1. Tüyden bile hafif olup tutulması zor olan şey nedir?

2. Elma bıçağa ne demiş?

3. Doktorlar hangi ameliyatı yaparken gözleri sulanır?

4. Hep artar ama zengin etmez. Nedir bu?

5. Öğretmenler ne zaman gözlük takma gereği duyarlar?

6. Hangi metre bir metreden kısadır?

Cevaplar:

1. NEFES

2. NE OLUR BENİ SOYMA

3. OMURİLİK SOĞANI AMELİYATI

4. YAŞ

5. ÖĞRENCİLERİ ÇALIŞKANLIKLARIYLA GÖZ KAMAŞTIRDIĞI ZAMAN

6. SANTİMETRE