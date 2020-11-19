Gökte durur paslanmaz suya düşer ıslanmaz bilmecesinin cevabı nedir?

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Gökte durur paslanmaz suya düşer ıslanmaz

GÜNEŞ

Pembedir elbisesi, renklidir deseni. Onu sorarsan topraktadır meskeni.

ÇİLEK

Masmavi battaniyesi göz alabildiğince, girersin içine serince…

DENİZ

Annenin kardeşinin oğlu senin neyin olur?

KUZENİN