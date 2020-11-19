19.11.2020 - 15:56 |
Gökte durur paslanmaz suya düşer ıslanmaz bilmecesinin cevabı nedir?
Birkaç bilmece sıralanmış, meraklısını beklemiş. O gelince de cevabını merak etmiş. Bakalım tek seferde cevapları bulabilecek misin?
En güzel ve en zekice hazırlanmış bilmeceler arasından beğendiğini seç ve hemen arkadaşlarına sor!
Gökte durur paslanmaz suya düşer ıslanmaz
GÜNEŞ
Pembedir elbisesi, renklidir deseni. Onu sorarsan topraktadır meskeni.
ÇİLEK
Masmavi battaniyesi göz alabildiğince, girersin içine serince…
DENİZ
Annenin kardeşinin oğlu senin neyin olur?
KUZENİN