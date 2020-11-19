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    HaberlerBilmeceler Haberleri Gökte durur paslanmaz suya düşer ıslanmaz bilmecesinin cevabı nedir?
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    19.11.2020 - 15:56 |

    Gökte durur paslanmaz suya düşer ıslanmaz bilmecesinin cevabı nedir?

    Birkaç bilmece sıralanmış, meraklısını beklemiş. O gelince de cevabını merak etmiş. Bakalım tek seferde cevapları bulabilecek misin?

    Gökte durur paslanmaz suya düşer ıslanmaz bilmecesinin cevabı nedir?

    En güzel ve en zekice hazırlanmış bilmeceler arasından beğendiğini seç ve hemen arkadaşlarına sor!

     

    Gökte durur paslanmaz suya düşer ıslanmaz

    GÜNEŞ

     

    Pembedir elbisesi, renklidir deseni. Onu sorarsan topraktadır meskeni.

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    Masmavi battaniyesi göz alabildiğince, girersin içine serince…

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