03.06.2020 - 16:37 |
İçince iyi gelir, fazlası zarar verir bilmecesinin cevabı nedir?
Bilmeceler, bilmeceler… Yüzlerce, binlerce hatta yüz binlerce bilmece yazılmış bugün kadar. Bazıları şiir gibi kafiyeli, bazıları oldukça gizemli bazıları da oldukça eğlenceli…
İşte karşında çocuklar için bilmeceler. İçlerinden en beğendiğini hemen birine sorabilirsin.
Ha dört gözlü, ha iki gözlü,
Oynasan karşısında sazlı sözlü,
Göremez seni sözün özü.
OCAK
Manto giymiş pencere,
Üşümüş gecelerce.
PERDE
İçince iyi gelir,
Fazlası zarar verir.
İLAÇ
Bir varmış, bir yokmuş.
Onu dinleyen mest olmuş.
MASAL
Yeşil tanedir,
Kendisi ekşidir,
Onu yiyen suratını ekşitir.
YEŞİL ERİK