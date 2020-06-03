“İki kapaklı, çok yapraklı. İçinde sayısız bilgi saklı.” bilmecesinin cevabı nedir?

Zor bilmeceler ve cevapları her zaman daha eğlenceli oluyor. Neden mi? Bulması zorlaştıkça daha gizemli oluyor ve merakı artırıyor. Hazırsan zor bilmeceler cevaplarıyla birlikte aşağıda seni bekliyor.

Kara tavuk dalda yatarmış.

Dal kırılmış yerde kalmış.

ZEYTİN

Attım bir ipi, geldi kocaman biri.

BALIK

Daldan dala atlarım, kuyruğumla sallanırım.

MAYMUN

Bir ağacı oymuşlar, içine sesleri koymuşlar.

Yanlış söyleyince kucağını sıkmışlar.

SAZ

Sana ait olup, başkasını kullandığı şey nedir?

İSİM

İki kapaklı, çok yapraklı.

İçinde sayısız bilgi saklı.

KİTAP