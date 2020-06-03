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    HaberlerBilmeceler Haberleri “İki kapaklı, çok yapraklı. İçinde sayısız bilgi saklı.” bilmecesinin cevabı nedir?
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    03.06.2020 - 16:48 |

    “İki kapaklı, çok yapraklı. İçinde sayısız bilgi saklı.” bilmecesinin cevabı nedir?

    Gizem, merak, eğlence burada. Çünkü bilmeceler art arda… Cevapları bul, eğlen sonra sen de arkadaşlarına sor ve cevapları topla.

    “İki kapaklı, çok yapraklı. İçinde sayısız bilgi saklı.” bilmecesinin cevabı nedir?

    Zor bilmeceler ve cevapları her zaman daha eğlenceli oluyor. Neden mi? Bulması zorlaştıkça daha gizemli oluyor ve merakı artırıyor. Hazırsan zor bilmeceler cevaplarıyla birlikte aşağıda seni bekliyor.

     

    Kara tavuk dalda yatarmış.

    Dal kırılmış yerde kalmış.

    ZEYTİN

     

    Attım bir ipi, geldi kocaman biri.

    BALIK

     

    Daldan dala atlarım, kuyruğumla sallanırım.

    MAYMUN

     

    Bir ağacı oymuşlar, içine sesleri koymuşlar.

    Yanlış söyleyince kucağını sıkmışlar.

    SAZ

     

    Sana ait olup, başkasını kullandığı şey nedir?

    İSİM

     

    İki kapaklı, çok yapraklı.

    İçinde sayısız bilgi saklı.

    KİTAP

     

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