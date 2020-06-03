03.06.2020 - 16:48 |
“İki kapaklı, çok yapraklı. İçinde sayısız bilgi saklı.” bilmecesinin cevabı nedir?
Gizem, merak, eğlence burada. Çünkü bilmeceler art arda… Cevapları bul, eğlen sonra sen de arkadaşlarına sor ve cevapları topla.
Zor bilmeceler ve cevapları her zaman daha eğlenceli oluyor. Neden mi? Bulması zorlaştıkça daha gizemli oluyor ve merakı artırıyor. Hazırsan zor bilmeceler cevaplarıyla birlikte aşağıda seni bekliyor.
Kara tavuk dalda yatarmış.
Dal kırılmış yerde kalmış.
ZEYTİN
Attım bir ipi, geldi kocaman biri.
BALIK
Daldan dala atlarım, kuyruğumla sallanırım.
MAYMUN
Bir ağacı oymuşlar, içine sesleri koymuşlar.
Yanlış söyleyince kucağını sıkmışlar.
SAZ
Sana ait olup, başkasını kullandığı şey nedir?
İSİM
İki kapaklı, çok yapraklı.
İçinde sayısız bilgi saklı.
KİTAP