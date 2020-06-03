İncecik beli, elimin eli bilmecesinin cevabı nedir?

Anaokulu bilmeceleri genelde kısa bilmeceler olur. Çünkü anaokulu çağındaki çocuklar genelde daha kısa ve kolay soruların yanıtlarını hızlıca bilebilirler. Şimdi eğer okuma yazması olmayan küçük bir kardeşin varsa bu bilmeceleri ona sorabilir, eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Dikdörtgen bir kutu, içi insan dolu.

TELEVİZYON

Kapıyı açar, kapamadan kaçar.

RÜZGAR

İki bacaklı, keskin bıçaklı.

MAKAS

Kağıt üzerinde dans eder, silgi onu affeder.

KALEM

Ağzıyla odun yutar, bacasında duman tüter.

SOBA

İncecik beli, elimin eli.

ÇATAL

Ben giderim o gider, içimde tık tık eder.

KALP