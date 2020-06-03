03.06.2020 - 16:55 |
İncecik beli, elimin eli bilmecesinin cevabı nedir?
Bilmecenin cevabı aslında içinde gizlidir. Bilmecenin sorusunu iyice okuyup düşünürsen cevabını da hızlıca bulabilirsin. Aşağıda anaokulu çağıdaki çocuklar için hazırladığımız bilmeceler var.
Anaokulu bilmeceleri genelde kısa bilmeceler olur. Çünkü anaokulu çağındaki çocuklar genelde daha kısa ve kolay soruların yanıtlarını hızlıca bilebilirler. Şimdi eğer okuma yazması olmayan küçük bir kardeşin varsa bu bilmeceleri ona sorabilir, eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.
Dikdörtgen bir kutu, içi insan dolu.
TELEVİZYON
Kapıyı açar, kapamadan kaçar.
RÜZGAR
İki bacaklı, keskin bıçaklı.
MAKAS
Kağıt üzerinde dans eder, silgi onu affeder.
KALEM
Ağzıyla odun yutar, bacasında duman tüter.
SOBA
İncecik beli, elimin eli.
ÇATAL
Ben giderim o gider, içimde tık tık eder.
KALP