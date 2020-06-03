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    03.06.2020 - 16:55 |

    İncecik beli, elimin eli bilmecesinin cevabı nedir?

    Bilmecenin cevabı aslında içinde gizlidir. Bilmecenin sorusunu iyice okuyup düşünürsen cevabını da hızlıca bulabilirsin. Aşağıda anaokulu çağıdaki çocuklar için hazırladığımız bilmeceler var.

    İncecik beli, elimin eli bilmecesinin cevabı nedir?

    Anaokulu bilmeceleri genelde kısa bilmeceler olur. Çünkü anaokulu çağındaki çocuklar genelde daha kısa ve kolay soruların yanıtlarını hızlıca bilebilirler. Şimdi eğer okuma yazması olmayan küçük bir kardeşin varsa bu bilmeceleri ona sorabilir, eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

     

    Dikdörtgen bir kutu, içi insan dolu.

    TELEVİZYON

     

    Kapıyı açar, kapamadan kaçar.

    RÜZGAR

     

    İki bacaklı, keskin bıçaklı.

    MAKAS

     

    Kağıt üzerinde dans eder, silgi onu affeder.

    KALEM

     

    Ağzıyla odun yutar, bacasında duman tüter.

    SOBA

     

    İncecik beli, elimin eli.

    ÇATAL

     

    Ben giderim o gider, içimde tık tık eder.

    KALP

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