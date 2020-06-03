Karnı tok, gölgesi yok bilmecesinin cevabı nedir?

Zor bilmeceler ve cevapları ile dolu bir sayfa hazırladık. Bilmeceyi oku ve eğer cevabı hemen bulamıyorsan gözlerini kapatıp içinden tekrar et! Eminiz bulacaksın.

Biz üç kardeşiz. Bir gider bir geliriz. Senede üç defa gelir, havada, denizde ve karada gezeriz.

CEMRE

Gözle görürsün, elinle tutamazsın.

KIRAĞI

Yeşil tahtın üstünde var bir peri,

Uzattım elimi battı dikeni.

GÜL

Karnı tok, gölgesi yok.

İÇİ DOLU KUYU

Ne kadar çoksam, o kadar az görürsün.

KARANLIK

Yavaş gider izi yok, hızlı gider tozu yok.

GÖLGE