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    03.06.2020 - 17:23 |

    Karnı tok, gölgesi yok bilmecesinin cevabı nedir?

    Bilmece bildirmece, nerede bizim eğlence? Cevap: Burada! Bilmecelerle dolu bir sayfa seni bekliyor.

    Karnı tok, gölgesi yok bilmecesinin cevabı nedir?

    Zor bilmeceler ve cevapları ile dolu bir sayfa hazırladık. Bilmeceyi oku ve eğer cevabı hemen bulamıyorsan gözlerini kapatıp içinden tekrar et! Eminiz bulacaksın.

     

    Biz üç kardeşiz. Bir gider bir geliriz. Senede üç defa gelir, havada, denizde ve karada gezeriz.

    CEMRE

     

    Gözle görürsün, elinle tutamazsın.

    KIRAĞI

     

    Yeşil tahtın üstünde var bir peri,

    Uzattım elimi battı dikeni.

    GÜL

     

    Karnı tok, gölgesi yok.

    İÇİ DOLU KUYU

     

    Ne kadar çoksam, o kadar az görürsün.

    KARANLIK

     

    Yavaş gider izi yok, hızlı gider tozu yok.

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