03.06.2020 - 17:23 |
Karnı tok, gölgesi yok bilmecesinin cevabı nedir?
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Biz üç kardeşiz. Bir gider bir geliriz. Senede üç defa gelir, havada, denizde ve karada gezeriz.
CEMRE
Gözle görürsün, elinle tutamazsın.
KIRAĞI
Yeşil tahtın üstünde var bir peri,
Uzattım elimi battı dikeni.
GÜL
Karnı tok, gölgesi yok.
İÇİ DOLU KUYU
Ne kadar çoksam, o kadar az görürsün.
KARANLIK
Yavaş gider izi yok, hızlı gider tozu yok.
GÖLGE