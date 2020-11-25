Sudan topraktan çıkarım hemen her yemekte ben varım bilmecesinin cevabı nedir?

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Sudan topraktan çıkarım hemen her yemekte ben varım

TUZ

Yemekleri taşırım sırtımda, ağlarım siz aç kalınca.

MASA

Maviyim, beyazım bazen de siyah,

Parlarım mavide ağlarım siyahta,

Kuşlar uçar karnımda…

GÖKYÜZÜ

Aslan miyav derse ben de kükrerim masalda,

Oysa peynir olsa yerdim bir dakikada…

FARE