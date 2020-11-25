BİST1.3381.27EURO9.46-0.63USD7.96-0.55ALTIN462.88-0.50
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Çocuk

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerBilmeceler Haberleri Sudan topraktan çıkarım hemen her yemekte ben varım bilmecesinin cevabı nedir?
    ABONE OL
    25.11.2020 - 13:45 |

    Sudan topraktan çıkarım hemen her yemekte ben varım bilmecesinin cevabı nedir?

    Bilmediğin bilmece kalmasın dedik ve yepyeni bilmeceleri senin için araştırdık. Tek tek oku ve cevaplara bakmadan cevabı Kendin bulmaya çalış.

    Sudan topraktan çıkarım hemen her yemekte ben varım bilmecesinin cevabı nedir?

    En eğlenceli bilmeceleri arkadaşlarınla da paylaşabilirsin.

     

    Sudan topraktan çıkarım hemen her yemekte ben varım

    TUZ

     

    Yemekleri taşırım sırtımda, ağlarım siz aç kalınca.

    MASA

     

    Maviyim, beyazım bazen de siyah,

    Parlarım mavide ağlarım siyahta,

    Kuşlar uçar karnımda…

    GÖKYÜZÜ

     

    Aslan miyav derse ben de kükrerim masalda,

    Oysa peynir olsa yerdim bir dakikada…

    FARE

    GÜNCEL HABERLER