25.11.2020 - 13:45 |
Sudan topraktan çıkarım hemen her yemekte ben varım bilmecesinin cevabı nedir?
Bilmediğin bilmece kalmasın dedik ve yepyeni bilmeceleri senin için araştırdık. Tek tek oku ve cevaplara bakmadan cevabı Kendin bulmaya çalış.
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Sudan topraktan çıkarım hemen her yemekte ben varım
TUZ
Yemekleri taşırım sırtımda, ağlarım siz aç kalınca.
MASA
Maviyim, beyazım bazen de siyah,
Parlarım mavide ağlarım siyahta,
Kuşlar uçar karnımda…
GÖKYÜZÜ
Aslan miyav derse ben de kükrerim masalda,
Oysa peynir olsa yerdim bir dakikada…
FARE