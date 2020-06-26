Yemek yemiş göbekli, düdüklüsü var afili bilmecesinin cevabı nedir?

Senin için özenle hazırladığımız bu ilginç bilmeceler çok komik ve eğlenceli. Sana bi de önemli bir bilgi verelim: Bilmece okul öncesi çocuklar için oldukça zeka geliştirici bir etkinlikmiş. Senden, küçük tanıdıkların veya kardeşlerin varsa onlara bol bol bilmece sormanı tavsiye ederiz.

1.

Başlar A ile, biter N ile,

Hırsız gelirse ona güle güle.

2.

Kırmızı, sarı, pembe,

Onu sana verenin gönlü sende.

3.

Yemek yemiş göbekli,

Düdüklüsü var afili.

4.

Dağların arasında baktı bize,

Gece oldu gitti eve.

5.

Bilirsen sevinirsin,

Bilemezsen merak edersin.

CEVAPLAR

1. ALTIN

2. GÜL

3. TENCERE

4. GÜNEŞ

5. BİLMECE