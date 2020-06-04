04.06.2020 - 16:11 |
Yer altında dikili minare bilmecesinin cevabı nedir?
Şimdi de karşında birbirinden eğlenceli beş bilmecemiz var.
Bilmece soruları kafa karıştırıyor ve seni şaşırtıyor olabilir ama bu bilmeceler komik ve çok eğlenceli… Haydi, yaz deftere, sor arkadaşlarına…
Yer altında dikili minare…
Turuncudur, yetişir yerde.
HAVUÇ
Uzun yoldan gelmişler,
Evimizde horon tepmişler.
YAĞMUR
Ben yürüyünce yürürsün,
Durduğumda üzülürsün,
Çünkü sen de durursun.
GÖLGE
Bilmece bildirmece,
El üstünde kaydırmaca.
DONDURMA
Elimi elimden kaydırır,
Mikropları arındırır.
SABUN