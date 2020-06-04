Yer altında dikili minare bilmecesinin cevabı nedir?

Bilmece soruları kafa karıştırıyor ve seni şaşırtıyor olabilir ama bu bilmeceler komik ve çok eğlenceli… Haydi, yaz deftere, sor arkadaşlarına…

Yer altında dikili minare…

Turuncudur, yetişir yerde.

HAVUÇ

Uzun yoldan gelmişler,

Evimizde horon tepmişler.

YAĞMUR

Ben yürüyünce yürürsün,

Durduğumda üzülürsün,

Çünkü sen de durursun.

GÖLGE

Bilmece bildirmece,

El üstünde kaydırmaca.

DONDURMA

Elimi elimden kaydırır,

Mikropları arındırır.

SABUN