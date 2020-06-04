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    04.06.2020 - 16:11 |

    Yer altında dikili minare bilmecesinin cevabı nedir?

    Şimdi de karşında birbirinden eğlenceli beş bilmecemiz var.

    Yer altında dikili minare bilmecesinin cevabı nedir?

    Bilmece soruları kafa karıştırıyor ve seni şaşırtıyor olabilir ama bu bilmeceler komik ve çok eğlenceli… Haydi, yaz deftere, sor arkadaşlarına…

     

    Yer altında dikili minare…

    Turuncudur, yetişir yerde.

    HAVUÇ

     

    Uzun yoldan gelmişler,

    Evimizde horon tepmişler.

    YAĞMUR

     

    Ben yürüyünce yürürsün,

    Durduğumda üzülürsün,

    Çünkü sen de durursun.

    GÖLGE

     

    Bilmece bildirmece,

    El üstünde kaydırmaca.

    DONDURMA

     

    Elimi elimden kaydırır,

    Mikropları arındırır.

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