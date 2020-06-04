Yer altında keşkek kaynar bilmecesinin cevabı nedir?

Sana dünyanın en zor bilmeceleri ve cevaplarını bulduk. Tabi zorluk derecesi senin bilmece bilgine ve zekana göre değişebilir. Bunları ezberle ve “bilmece sor!” yarışması düzenleyerek arkadaşlarına sor.

Yer altında keşkek kaynar,

Keşkeğin özü yok, sahibinin gözü yok.

DOLU

Ak kutu kapağı, içi dolu yapağı.

Yapağı değil ipek.

Bunu bilmeyene gelsin kötek.

İPEK KOZASI

İki evin arası,

Altın paşa parası.

AY

Yerlerde yürüyemez, gölgesi yok.

Dağlar aşar, gücü çok.

SES

Cevabını bulması zor,

Azıcık beynini yor.

BİLMECE