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    04.06.2020 - 16:14 |

    Yer altında keşkek kaynar bilmecesinin cevabı nedir?

    Kolay bilmecelerin cevabını herkes bilebilir. Peki, ya zor olanlar…

    Yer altında keşkek kaynar bilmecesinin cevabı nedir?

    Sana dünyanın en zor bilmeceleri ve cevaplarını bulduk. Tabi zorluk derecesi senin bilmece bilgine ve zekana göre değişebilir. Bunları ezberle ve “bilmece sor!” yarışması düzenleyerek arkadaşlarına sor.

     

    Yer altında keşkek kaynar,

    Keşkeğin özü yok, sahibinin gözü yok.

    DOLU

     

    Ak kutu kapağı, içi dolu yapağı.

    Yapağı değil ipek.

    Bunu bilmeyene gelsin kötek.

    İPEK KOZASI

     

    İki evin arası,

    Altın paşa parası.

    AY

     

    Yerlerde yürüyemez, gölgesi yok.

    Dağlar aşar, gücü çok.

    SES

     

    Cevabını bulması zor,

    Azıcık beynini yor.

    BİLMECE

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