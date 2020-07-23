23.07.2020 - 13:02 |
Yer altında yuvası var, fırça gibi dikeni var bilmecesinin cevabı nedir?
Bilmece bildirmece, gelip onu bulmaca. Nereden çıktı bu soru, cevabı bulup durmalı. Bulduğun bilmece, sorduğun bilinmese… Bilmecelerle ilgili bir sürü kafiyeli şiir yazmak mümkün. Sen de kendi şiirini yazabilir misin?
1.
Yer altında yuvası var, fırça gibi dikeni var.
2.
Küçük bakkal, dünyayı yutar.
3.
Duruşu ömür, gözleri kömür.
Soğuk dondurur, sıcak öldürür.
4.
Üstü çayır, biçilir.
Altı çeşme, içilir.
5.
Bacakları uzun, ince.
Göçüp gideriz, güz gelince.
CEVAPLAR
1. KİRPİ
2. AĞIZ
3. KARDAN ADAM
4. KOYUN
5. LEYLEK