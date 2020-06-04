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    HaberlerBilmeceler Haberleri Yumurta derede karşıdan karşıya nasıl geçer bilmecesinin cevabı?
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    04.06.2020 - 12:17 |

    Yumurta derede karşıdan karşıya nasıl geçer bilmecesinin cevabı?

    Kim bilmece sevmez? Galiba bu sorunun yanıtı kimse… Haydi birbirinden eğlenceli bilmeceleri oku ve cevaplara bakmadan yanıtları bulmaya çalış.

    Yumurta derede karşıdan karşıya nasıl geçer bilmecesinin cevabı?

    Seni en komik bilmeceler bekliyor. Bilmeceler ve cevapları arasında kaybolacak ve çok eğleneceksin.

     

    Yumurta derede karşıdan karşıya nasıl geçer?

    TAVUĞUN İÇİNDE

     

    Sana Beşir’in selamı var. Hangi Beşir?

    TEBEŞİR

     

    Tuvaletteki ona ne denir?

    SİF-ON

     

    Hangi leğene su dolmaz

    FESLEĞEN

     

    Etli makarnanın kısaltması nedir?

    M@K@RN@

     

    Yemeğin suyuna kim bandı?

    KOLİ BANDI

     

    Efe’nin selamı var. Hangi Efe?

    KÜNEFE

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