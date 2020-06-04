Yumurta derede karşıdan karşıya nasıl geçer bilmecesinin cevabı?

Seni en komik bilmeceler bekliyor. Bilmeceler ve cevapları arasında kaybolacak ve çok eğleneceksin.

Yumurta derede karşıdan karşıya nasıl geçer?

TAVUĞUN İÇİNDE

Sana Beşir’in selamı var. Hangi Beşir?

TEBEŞİR

Tuvaletteki ona ne denir?

SİF-ON

Hangi leğene su dolmaz

FESLEĞEN

Etli makarnanın kısaltması nedir?

M@K@RN@

Yemeğin suyuna kim bandı?

KOLİ BANDI

Efe’nin selamı var. Hangi Efe?

KÜNEFE