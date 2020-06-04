04.06.2020 - 12:17 |
Yumurta derede karşıdan karşıya nasıl geçer bilmecesinin cevabı?
Kim bilmece sevmez? Galiba bu sorunun yanıtı kimse… Haydi birbirinden eğlenceli bilmeceleri oku ve cevaplara bakmadan yanıtları bulmaya çalış.
Seni en komik bilmeceler bekliyor. Bilmeceler ve cevapları arasında kaybolacak ve çok eğleneceksin.
Yumurta derede karşıdan karşıya nasıl geçer?
TAVUĞUN İÇİNDE
Sana Beşir’in selamı var. Hangi Beşir?
TEBEŞİR
Tuvaletteki ona ne denir?
SİF-ON
Hangi leğene su dolmaz
FESLEĞEN
Etli makarnanın kısaltması nedir?
M@K@RN@
Yemeğin suyuna kim bandı?
KOLİ BANDI
Efe’nin selamı var. Hangi Efe?
KÜNEFE