21.07.2020 - 17:02 |
Yumurta kaç derecede kaynar bilmecesinin cevabı nedir?
Bilmece bölümümüzde şimdi de sana biraz araştırma yaptıracağız. Bu soruların cevaplarını aslında kitaplarda bulabilirsin ya da büyüklerine danışabilirsin.
1.
Yumurta kaç dakikada haşlanır?
2.
Tavuğun kaç ayağı var?
3.
Dün yarın olsaydı bugün ne olurdu?
4.
Kaç ayda 28 gün vardır?
5.
E ile başlayan iki meyve ismi söyleyebilir misin?
CEVAPLAR
1. 3 DAKİKADA HAŞLANIR
2. 2 AYAĞI VARDIR
3. CUMARTESİ
4. BİR AYDA, O DA ŞUBAT
5. ERİK VE ELMA