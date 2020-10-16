85,65BİST1.1890.76EURO9.310.24USD7.940.17ALTIN487.21-0.02
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Çocuk

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerDoğa Haberleri Ağaçta yetişen meyveler
    ABONE OL
    16.10.2020 - 14:12 |

    Ağaçta yetişen meyveler

    En sevdiğin meyveleri sırala dersek hızlıca cevap verirsin ama ağaçta yetişenleri say dersek aynı cevap hızda verebilir misin? Cevabı hayır olanlar için küçük bir araştırma yaptık.

    Ağaçta yetişen meyveler

    Bakalım ağaçta yetişen meyveler nelermiş?

    Çekirdeği sert olanlar

    Erik
    Şeftali
    Kayısı
    Kiraz
    Vişne
    Kızılcık
    İğde
    Yemişen
    Kuşburnu

    Ağaçta yetişen meyveler

    Çekirdeği yumuşak olan meyveler

    Elma
    Armut
    Ayva
    Hünnap
    Alıç
    Kocayemiş
    Muşmula

    Ağaçta yetişen meyveler

    Kabuğu sert olanlar

    Ceviz
    Badem
    Fındık
    Antep fıstığı
    Kestane
    Çam fıstığı

    Ağaçta yetişen meyveler

    Taneli olanlar

    Üzüm
    Dut
    Karadut
    Ahududu
    Böğürtlen
    Frenk üzümü

    Ağaçta yetişen meyveler

    Diğerleri

    Limon
    Portakal
    Mandarin
    Altıntop(Greyfurt)
    Turunç
    Nar
    İncir
    Muz
    Ananas
    Hurma

    GÜNCEL HABERLER