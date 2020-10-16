16.10.2020 - 14:12 |
Ağaçta yetişen meyveler
En sevdiğin meyveleri sırala dersek hızlıca cevap verirsin ama ağaçta yetişenleri say dersek aynı cevap hızda verebilir misin? Cevabı hayır olanlar için küçük bir araştırma yaptık.
Bakalım ağaçta yetişen meyveler nelermiş?
Çekirdeği sert olanlar
Erik
Şeftali
Kayısı
Kiraz
Vişne
Kızılcık
İğde
Yemişen
Kuşburnu
Çekirdeği yumuşak olan meyveler
Elma
Armut
Ayva
Hünnap
Alıç
Kocayemiş
Muşmula
Kabuğu sert olanlar
Ceviz
Badem
Fındık
Antep fıstığı
Kestane
Çam fıstığı
Taneli olanlar
Üzüm
Dut
Karadut
Ahududu
Böğürtlen
Frenk üzümü
Diğerleri
Limon
Portakal
Mandarin
Altıntop(Greyfurt)
Turunç
Nar
İncir
Muz
Ananas
Hurma