Ahtapotlar hakkında ilginç bilgiler

Bu zavallı canlının hayatı diğer hayvanlardan kaçarak geçiyormuş. Bırakın onlara zarar vermeyi kim bana zarar verecek diye kaçmaktan hayatı zehir oluyormuş.

Ahtapotlar tuzlu suda yaşamayı severlermiş. O yüzden ülkemizde tuzu az olan Karadeniz hariç diğer denizlerde yaşayabilirlermiş.

Sekiz tane kolları varmış. Bu kollar üzerinde iki sıra halinde vantuzlar olurmuş. Bu vantuzlar onların her şeyi algıladıkları duyu organları gibiymiş.

Bu vantuzların diğer bir görevi de kayalara ya da belirli katı isimlere sıkıca tutunmalarını sağlamalarıymış. Avlarını yakalarken de bu vantuzlar çok işlerine yararmış.

Bazı ahtapot türleri düşmanlarından saklanabilmek için renk değiştirme özelliğine sahipmiş. Bukalemunlar gibi hızlı bir şekilde renk değiştirdikleri bilinen bu canlılar, büründükleri renge göre farklı ruh hallerine sahip olurlarmış.

Kendilerini korumak için zehirli sıvı salgılama, diğer hayvanları taklit etme gibi özellikleri varmış.

Diğer canlılardan farklı olarak beyinlerinde 300 milyon sinir hücresi olan ahtapotlar, bir kere yaptıkları bir şeyi tekrar hatırlayabilir, bir kere geçtiği yoldan geçerken oraya hatırlayabilirmiş.