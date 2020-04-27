Araştırmacı muhabirlerimizden yeni aldığımız bir bilgiye göre arılar ürettikleri bal peteklerini hep altıgen olarak yaparmış. Peki arılar peteklerini neden altıgen yaparlar acaba?

Öncelikle biraz petekten bahsedelim. Eğer bir bal peteğini incelersen cetvelle çizilmiş gibi düzgün olduğunu görebilirsin. Bilim insanları bu bal peteklerine kafayı takmış ve neden altıgen olduğunu şu şekilde çözmüş.

Kapalı bir alanda en fazla malzeme koyacak yeri en az ham maddeyle üretmek için orayı altıgen şeklinde inşa etmeliymişiz. Eğer arı kardeşlerimiz altıgen yerine mesela silindir tercih etselerdi aralarda kullanılmayan alanlar kalacak ve daha az bal toplayabileceklerdi.

Yer kaybetmemek için peteklerini üçgen ve dörtgen şekilde de yapabilirlerdi diye düşünebilirsin. Orada da şöyle bir püf nokta var: Geometride kenarları en kısa olan şekil altıgenmiş. Buna rağmen kapladığı alan en büyüğüymüş. Yani en az kenar uzunluğu oluşturarak en çok alan elde etmek için altıgen şekli idealmiş.

En az balmumu kullanıp en çok bal koyacak yer inşa eden arılar sence de çok zeki değiller mi?

Arılar petekleri örerken…

1. Ayrı ayrı noktalardan başlayıp ortada buluşurlarmış. Milimetrik olarak altıgenler birbiriyle buluşurmuş. İnsan olsalardı kesin matematik profesörü olurlarmış.

2. Altıgenin duruş açısını da hesaplarlarmış. Bunun nedeni balın yere akmasını engellemekmiş.

3. Karanlıkta çalışırlarmış.