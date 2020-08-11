Balon çiçeğini yakından tanıyalım

Balon çiçeği hakkında küçük bir araştırma yaptık. Belki büyüklerine hediye eder ve onlara bu çiçek hakkında öğrendiklerini aktarabilirsin.

Balon çiçeği güzel bir süs bitkisiymiş. Yazın çiçek açar ve genelde mavi tonlarında olurmuş.

Diğer adı çin çan çiçeği olan bu bitkinin orijinal adı latycodon grandiflorus’muş ve anavatanı Asya’nın doğusuymuş.

Çiçekleri genelde mavi olsa da ender olarak pembe ve beyaz çiçekli olanları da varmış.

Bu çiçeğe balon çiçeği denmesinin nedeni çiçekleri açmadan önce balon şeklini almasıymış. Bu çiçeğin gelişimini izlemek çok eğlenceli olsa gerek. Çiçekleri açınca da yapraklarının ucu sivri bir görüntü oluştururmuş.

Balon çiçeği almaya karar verdiysen ya da bu çiçeği yetiştirmeye karar veren bir yakının varsa hem saksıda hem de bahçede yetiştirilebileceğini bilmelisin.

Evde yetiştireceksen ortalama 50 cm uzunluğa ulaştığını da bilmelisin. Yerini çok severse bir metre bile uzayabilirmiş.

Hem soğuğa hem de sıcağa karşı dayanıklı olan bu güzel çiçek, ülkemizin her yerinde rahatlıkla yetiştirebilirmiş. İster Kars’ta ister İzmir’de yetiştirebileceğin bu bitkinin çiçeği kışın kurur baharda açarmış.

Balon çiçeğinin budaması nasıl yapılır?

Baharda açmaya başlayınca uzayan dallarını yarı yarıya kısaltmalıymışsın. Sonbahara doğru da kuruyan çiçekleri kökten kesilmeliymiş.